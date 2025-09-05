ไม่ธรรมดา! "เขาใหญ่" ผงาดติดอันดับ 2 จุดหมายปลายทางชนบทยอดนิยมในเอเชีย

อโกด้า แพลตฟอร์มท่องเที่ยวดิจิทัลชื่อดัง จัดอันดับ “จุดหมายปลายทางชนบทยอดนิยมในเอเชีย” “เขาใหญ่” ของประเทศไทยคว้าอันดับ 2 ของเอเชีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มองหาธรรมชาติ
วันนี้ (5 ก.ย.) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า อโกด้า แพลตฟอร์มท่องเที่ยวดิจิทัลชื่อดัง ได้จัดอันดับ “จุดหมายปลายทางชนบทยอดนิยมในเอเชีย” สำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายจากเมืองใหญ่ โดย “เขาใหญ่” ของประเทศไทยคว้าอันดับ 2 ของเอเชีย รองจากคาเมรอน ไฮแลนด์ (มาเลเซีย) ส่วนอันดับอื่น ๆ ได้แก่ ปุนจัก (อินโดนีเซีย), ฟูจิคาวากุจิโกะ (ญี่ปุ่น), เขิ่นติง (ไต้หวัน), ซาปา (เวียดนาม), มุนนาร์ (อินเดีย) และพย็องชัง (เกาหลีใต้)
การจัดอันดับนี้พิจารณาจากจุดหมายปลายทางในพื้นที่ชนบทที่มีประชากรไม่เกิน 50,000 คน จาก 8 ประเทศในเอเชีย โดยอ้างอิงข้อมูลการค้นหาที่พักบนแพลตฟอร์มระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 สิงหาคม 2568 สะท้อนถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มองหาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีเรียบง่าย และบรรยากาศผ่อนคลายท่ามกลางภูเขาและเนินเขา
“การที่เขาใหญ่ติดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมในเอเชีย ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย เขาใหญ่มีทั้งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ป่าไม้ สัตว์ป่า น้ำตก และกิจกรรมกลางแจ้งที่หลากหลาย เหมาะกับทั้งการพักผ่อนและการผจญภัย อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ซึ่งล้วนสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชม”
“รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล เพื่อสร้างรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน และยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน“ นางสาวศศิกานต์ กล่าว