ดอนหอยหลอด เตรียมมีจุดชมวิวใหม่ รองรับนักท่องเที่ยว เสริมรายได้ชุมชนสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม – เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม เตรียมพัฒนา “จุดชมวิว” ใหม่ รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนดอนหอยหลอดและชมฝูงนกนางนวลนับพันตัวในช่วงฤดูหนาวเดือนตุลาคม–กุมภาพันธ์ของทุกปี พร้อมพัฒนาพื้นที่ชายทะเลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
นายศราวุธ กล้วยจำนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางจะเกร็ง เปิดเผยว่า ดอนหอยหลอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่นกนางนวลบินอพยพมาพักอาศัย ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลมาเยี่ยมชม โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
โครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ชายทะเลเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง ได้รับงบประมาณกว่า 50 ล้านบาท แบ่งเป็นการปรับปรุงพื้นที่ชายทะเลบริเวณหน้าศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จำนวน 30 ล้านบาท สร้างลานเอนกประสงค์ อัฒจันทร์ จุดชมวิว และสะพานชมวิวลงทะเล พร้อมงานประติมากรรม อีก 20 ล้านบาท ปรับปรุงสวนสุขภาพ สร้างศาลาพักผ่อน ลานจอดรถ สนามเด็กเล่น และพื้นที่พักผ่อน
นายศราวุธกล่าวว่า การออกแบบพื้นที่เน้นเชื่อมโยงกับกิจกรรมท่องเที่ยวเดิม พร้อมใช้เอกลักษณ์ของหอยหลอดและสัตว์น้ำท้องถิ่นเป็นสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ เชื่อว่าจะช่วยสร้างแลนด์มาร์คใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน
โครงการคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2569 เพื่อยกระดับดอนหอยหลอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม