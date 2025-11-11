ฉลอง 20 ปี LH Bank จัด “LH BANK X PROXIE FAN MEET” ตอกย้ำไลฟ์สไตล์แบงก์กิ้ง

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank เดินหน้าตอกย้ำการเป็น “ไลฟ์สไตล์แบงก์กิ้ง” ต่อยอดความสำเร็จแคมเปญ “LH Bank แบงก์ที่ใช่กับคนที่ชอบสเปเชียล” จัดกิจกรรม “LH BANK X PROXIE FAN MEET” เพื่อมอบประสบการณ์สุดประทับใจและแทนคำขอบคุณให้กับลูกค้าคนสำคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีธนาคาร โดยกิจกรรมนี้ LH Bank มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชัน LHB You สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เป็น 1 ใน 550 Lucky Fans ร่วมกิจกรรมแฟนมีตติ้งอย่างใกล้ชิดกับบอยแบนด์สุดฮอตแห่งปี อย่าง PROXIE ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงภาพยนตร์ SF centralwOrld
ลูกค้าที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับบัตรได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
- Online Live Streaming ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน LHB You หรือเว็บไซต์ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 – 11 ธันวาคม 2568 และในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 20 ปี ธนาคารจะ Online Live Streaming ผ่านแอปพลิเคชัน LHB You แจกใหญ่จัดเต็ม 400 ที่นั่ง
- In App ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน LHB You ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 - 29 ธันวาคม 2568 แจกทุกวันวันละ 6 ที่นั่งรวม 60 ที่นั่ง
- On Ground ณ บูธกิจกรรม “LH Bank แบงก์ที่ใช่กับคนที่ชอบสเปเชียล” แจกรวม 90 ที่นั่ง ติดตามรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร
ผู้ที่สนใจแต่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน LHB You สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play พร้อมรับโปรโมชันสุดคุ้มสำหรับลูกค้าใหม่ อาทิ บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง, กดเงินไม่ใช้บัตรฟรีค่าธรรมเนียม และสิทธิพิเศษจากร้านค้าชื่อดังมากมาย สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร www.lhbank.co.th หรือทุกสาขาธนาคาร หรือ LH Bank Call Center โทร. 1327