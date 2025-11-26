บอร์ดบางจากฯไฟเขียวซื้อหุ้นคืน3ปี 3.8พันล้านบาท เริ่ม 16ธ.ค.นี้

บอร์ดบางจากฯ อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เสริมความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้น วงเงินรวม 3,800 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยปีแรกเริ่ม 16 ธันวาคมนี้ถึง 15 มิถุนายน 2569 วงเงินไม่เกิน 1,100 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 29.50 ล้านหุ้น
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2568 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการนำเสนอโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ เพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) ภายใต้วงเงินรวมจำนวนไม่เกิน 3,800 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2568 ไปจนถึงปี 2571 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหุ้นคืนครั้งแรกในปี 2568 ด้วยวงเงินไม่เกิน 1,100 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 29.50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 2.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2569
นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในศักยภาพของธุรกิจ และความสามารถในการทำกำไรและการสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต และช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพื่อให้ราคาหุ้นสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงได้อย่างเหมาะสม อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม อีกทั้งเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพจากสถานะการเงินที่แข็งแกร่งในปัจจุบันภายใต้ภาพรวมธุรกิจที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับการดำเนินการซื้อหุ้นคืนในปีที่ 2 และ 3 จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ จำนวนหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่จะเริ่มซื้อหุ้นคืนในปีนั้นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายละเอียดของการซื้อหุ้นคืนในแต่ละครั้งต่อไป