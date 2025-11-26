กลุ่มบริษัทบางจากชวนปันน้ำใจ มอบน้ำดื่มและบริจาคคะแนนกรีนไมลส์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กลุ่มบริษัทบางจาก เชิญชวนลูกค้าและประชาชนร่วมปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยลูกค้าที่ได้รับแจกน้ำดื่ม 1.5 ลิตร จากการเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศที่ร่วมรายการ สามารถร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤต ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2568 ด้วยการแจ้งความจำนงกับพนักงานหน้าลานในสถานีบริการ โดยบางจากฯ จะประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อกระจายน้ำดื่มไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังขอเชิญชวนสมาชิกบางจาก กรีนไมลส์ ร่วมบริจาคคะแนนเป็นเงินบริจาคผ่านแอปพลิเคชันบางจาก มอบให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้ กลุ่มบริษัทบางจากได้ทยอยส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในหลายจังหวัดในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านบัตรเติมน้ำมัน ถุงยังชีพ น้ำดื่ม ข้าวสาร และอุปกรณ์ของใช้จำเป็น มาอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ทีมงานจิตอาสา รวมถึงพนักงานของกลุ่มบริษัทบางจากที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่ โดยวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ล่าสุด ได้ร่วมสนับสนุนภารกิจผ่านองค์กรและหน่วยงานต่างๆ อาทิ สภากาชาดไทย กาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช กาชาดจังหวัดสงขลา มณฑลทหารบกที่ 42มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ศูนย์พักพิงและโรงครัวต่าง ๆ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มูลนิธิองค์กรทำดี มูลนิธิกระจกเงา ทีมอาสาดุสิต ทีมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ฯลฯ
กลุ่มบริษัทบางจากยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชน และส่งต่อกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ด้วยความหวังว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาวะปกติในเร็ววัน