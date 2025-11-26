xs
นายกฯ นำคณะลงพื้นที่สงขลา ระดมสรรพกำลัง-อุปกรณ์-สิ่งของช่วยวิกฤตน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล​ นายก​รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย​ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม​ นายชาดา​ ไทยเศรษฐ์​ ประธานวิปรัฐบาล​ นางสาวไตร​ศุลี​ ไตร​สร​ณ​กุล​ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี​ และ​ ปลัดกระทรวงมหาดไทย​ นำทีมลงพื้นที่จังหวัดสงขลา​ เพื่อบัญชาการและติดตามสถานการณ์วิกฤต​น้ำท่วม​ นอกจากนี้ ยังจะลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงต่างๆ เพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชน​

โดยครั้งนี้​ นายกรัฐมนตรี ได้จัดหาเจ๊ตสกี​และคนขับร่วมคณะไปด้วย​ พร้อมกับขนสิ่งของอุปโภคบริโภคไปเต็มลำเครื่อง​บิน C130

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี และคณะ จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ ก่อนจะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปที่มณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.42) เพื่อประชุมติดตามและบัญชาการสถานการณ์อุทกภัย ก่อนเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงครัวพระราชทานและครัวสนาม

จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะ ออกเดินทางด้วยรถยนต์ จากมณฑลทหารบกที่ 42 ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว อาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย​ ก่อนลงพื้นที่ชุมชน​ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่