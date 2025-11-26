นายกฯ นำคณะลงพื้นที่สงขลา ระดมสรรพกำลัง-อุปกรณ์-สิ่งของช่วยวิกฤตน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาล นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำทีมลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อบัญชาการและติดตามสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังจะลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงต่างๆ เพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชน
โดยครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้จัดหาเจ๊ตสกีและคนขับร่วมคณะไปด้วย พร้อมกับขนสิ่งของอุปโภคบริโภคไปเต็มลำเครื่องบิน C130
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี และคณะ จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ ก่อนจะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปที่มณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.42) เพื่อประชุมติดตามและบัญชาการสถานการณ์อุทกภัย ก่อนเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงครัวพระราชทานและครัวสนาม
จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะ ออกเดินทางด้วยรถยนต์ จากมณฑลทหารบกที่ 42 ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว อาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ก่อนลงพื้นที่ชุมชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่