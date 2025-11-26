เคียงข้างพี่น้องประชาชน! “สุรศักดิ์” นำทีมกระทรวง อว.ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวังสงขลาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เคียงข้างพี่น้องประชาชน! “สุรศักดิ์” นำทีมกระทรวง อว.ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวังสงขลาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ รองรับได้กว่าหมื่นคน พร้อมจัดเตรียมที่พัก อาหาร บริการทางการแพทย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
เมื่อวันที่ 25 พ.ย.68 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) นำคณะผู้บริหาร อว. ประกอบด้วย น.ส.วราภรณ์ รุ่งตระการ รองปลัดกระทรวง อว. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. และคณะผู้บริหาร อว.ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมนำความช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นจากกระทรวง อว.ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วม
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวหาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมติดตามการเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ. ซึ่งเปิดโดยความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ขณะนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักแล้วกว่า 3,000 คน และสามารถรองรับได้อีกถึง 6,000 คน หากจำนวนผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้น ยังสามารถเปิดศูนย์ประชุมนานาชาติของ ม.อ. เพื่อรองรับได้อีกไม่น้อยกว่า 10,000 คน
รมว.กระทรวง อว. กล่าวต่อว่า ในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ม.อ. ได้จัดเตรียมที่พัก อาหาร และบริการทางการแพทย์โดยทีมแพทย์ นักศึกษาแพทย์ อาจารย์พยาบาล นักศึกษาพยาบาล และจิตอาสา ขณะที่โรงพยาบาล ม.อ. ก็พร้อมดูแลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ม.อ. ยังได้ระดมความรู้และนวัตกรรมจากคณะต่าง ๆ มาช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น อาหารกล่องพร้อมรับประทานจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร และน้ำดื่มจากคณะวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางการแพทย์และพยาบาล เป็นต้น
“ขอขอบคุณ ม.อ. ที่เปิดมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์พักพิงอย่างทันท่วงที และต้องขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายและนักศึกษาที่เข้ามาดูแลผู้ประสบภัยตลอด 24 ชม. ผมขอยืนยันว่ากระทรวง อว. จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน เราจะระดมทรัพยากร บุคลากร และองค์ความรู้จากทุกสถาบันในสังกัด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย” นายสุรศักดิ์ กล่าว