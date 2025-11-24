“สุรศักดิ์” สั่งระดมเทคโนโลยี–นวัตกรรมของ อว. รับมือน้ำท่วมหาดใหญ่และทุกพื้นที่ประสบภัย ตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ 24 ชม. พร้อมเปิดมหาวิทยาลัยรองรับประชาชน ด้าน สสน. เตือนมวลน้ำสะเดาทะลักเข้าหาดใหญ่ ขณะที่ สงขลาระวังฝนตกหนักต่อเนื่อง 24-25 พ.ย.นี้ ปริมาณมากกว่า 200 มม.ต่อวัน
เมื่อวันที่ 24 พ.ย.68 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้หลายอำเภอของจังหวัดสงขลา รวมถึงอำเภอหาดใหญ่ประสบภาวะน้ำท่วมฉับพลัน กระทรวง อว. มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งระดมกำลังช่วยเหลือโดยเร่งด่วน พร้อมยกระดับการติดตามสถานการณ์แบบ 24 ชั่วโมง
รมว.อว. ระบุว่า ได้มอบหมายให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ตั้ง “ศูนย์บัญชาการและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (War Room)” เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เทคโนโลยีโทรมาตรอัตโนมัติ และภาพดาวเทียมวิเคราะห์ปริมาณฝน คาดการณ์พื้นที่เสี่ยง และชี้เป้าจุดวิกฤตในเขตเมืองหาดใหญ่ให้แม่นยำที่สุด ก่อนส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดสงขลา หน่วยงานท้องถิ่น และเครือข่าย อว.ส่วนหน้า เพื่อประกอบการอพยพ การระบายน้ำ และการช่วยเหลือภาคพื้นดินอย่างมีเอกภาพ
พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ และสถาบันวิจัยในพื้นที่ที่มีความพร้อมจัดทีมผู้เชี่ยวชาญ–อาสาสมัคร–นักศึกษา เตรียมพร้อมเป็นหน่วยสนับสนุนภาคสนาม รวมทั้งเปิดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเป็น “ศูนย์พักพิงชั่วคราว” หรือศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชน หากจังหวัดร้องขอ
ด้านการช่วยเหลือเชิงเทคโนโลยี นายสุรศักดิ์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของ อว. ระดมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมลงพื้นที่ในหาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น โดรนสำรวจและลำเลียงสิ่งของ เครื่องสูบน้ำพลังงานต่ำ เรือให้บริการสัญญาณ WiFi บ้านพักสำเร็จรูป เครื่องกรองน้ำไส้กรองนาโนแบบเคลื่อนที่ ชุดยานพาหนะอเนกประสงค์ รวมถึงถุงยังชีพที่บรรจุอาหารนวัตกรรมพร้อมทานโดยไม่ต้องอุ่น ยา และของใช้จำเป็นสำหรับครอบครัวผู้ประสบภัย
นอกจากนี้ ยังให้สำนักงานปลัดกระทรวง อว. สสน. และทุกหน่วยงานร่วมกันเผยแพร่ “รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน” ผ่านช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้ เช่น เว็บไซต์ ThaiWater.net แอปพลิเคชัน ThaiWater เครือข่ายไลน์กลุ่ม อว.จังหวัด และเครือข่ายชุมชน เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลที่เข้าใจง่าย ทันเหตุการณ์ และเชื่อถือได้
“กระทรวง อว. พร้อมระดมสรรพกำลังทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงบุคลากรเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง เราพร้อมดูแลประชาชนในทุกวิกฤต โดยเฉพาะพี่น้องชาวหาดใหญ่ที่กำลังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในขณะนี้” นายสุรศักดิ์ กล่าว
ด้าน ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ระบุว่า สถานการณ์น้ำทางภาคใต้ยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ เพราะมวลน้ำจากต้นน้ำบริเวณอำเภอสะเดาจะไหลเข้ามาเพิ่ม และคาดว่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ (24-25 พ.ย. 68) จะยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดสงขลามากกว่า 200 มม.ต่อวัน ขณะเดียวกัน ช่วงวันที่ 24 - 26 พ.ย. 68 ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขังจากฝนตกสะสม บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนในเมืองให้ติดตามการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิด โดยทีมของ สสน. และ อว. ยังคงประจำการในพื้นที่เพื่อสนับสนุนเรื่องการระบายน้ำ และให้ข้อมูลคาดการณ์แบบเรียลไทม์แก่ทางจังหวัดอย่างต่อเนื่อง