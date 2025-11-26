"อนุทิน" นำคณะลงสงขลารอบ 3 ขนสิ่งของอุปโภคบริโภค-เจ็ตสกีเต็มลำ​ C130 ช่วยวิกฤตน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่​

นายกฯ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลา รอบที่ 3 ขนสิ่งของอุปโภคบริโภค-เจ็ตสกี เต็มลำ C130 ระดมสรรพกำลังช่วยวิกฤตน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ พร้อมติดตามและบัญชาการสถานการณ์ ก่อนเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชน
เช้าวันนี้(26 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาล นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำทีมลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อบัญชาการและติดตามสถานการณ์วิกฤติน้ำท่วม นอกจากนี้ยังจะลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงต่างๆ เพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชน
โดยครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้จัดหาเจ็ทสกีและคนขับร่วมคณะไปด้วย พร้อมกับขนสิ่งของอุปโภคบริโภคไปเต็มลำเครื่องบิน C130
อย่างไรก็ตาม ก่อนเดินทาง นายกรัฐมนตรี ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน เพียงแต่หันมายิ้มทักทายสื่อมวลชนเท่านั้น
สำหรับกำหนดการ นายกรัฐมนตรี และคณะ จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ ก่อนจะเดินทางด้วย เฮลิคอปเตอร์ ไปที่มณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.42) เพื่อประชุมติดตามและบัญชาการสถานการณ์อุทกภัย ก่อนเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงครัวพระราชทานและครัวสนาม
จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะ ออกเดินทางด้วยรถยนต์ จากมณฑลทหารบกที่ 42 ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว อาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ก่อนลงพื้นที่ชุมชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่