"อนุทิน" นำคณะลงสงขลารอบ 3 ขนสิ่งของอุปโภคบริโภค-เจ็ตสกีเต็มลำ​ C130 ช่วยวิกฤตน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่​

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลา​ รอบ​ที่ ​3 ขนสิ่งของอุปโภคบริโภค-เจ็ตสกี เต็มลำ​ C130 ระดมสรรพ​กำลัง​ช่วยวิกฤตน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่​ พร้อมติดตามและบัญชาการสถานการณ์​ ก่อนเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชน​​

เช้าวันนี้(26 พ.ย.) นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล​ นายก​รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย​ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม​ นายชาดา​ ไทยเศรษฐ์​ ประธานวิปรัฐบาล​ นางสาวไตร​ศุลี​ ไตร​สร​ณ​กุล​ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี​ และ​ ปลัดกระทรวงมหาดไทย​ นำทีมลงพื้นที่จังหวัดสงขลา​ เพื่อบัญชาการและติดตามสถานการณ์วิกฤติ​น้ำท่วม​ นอกจากนี้ยังจะลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงต่างๆ เพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชน​
โดยครั้งนี้​ นายกรัฐมนตรี ได้จัดหาเจ็ทสกี​และคนขับร่วมคณะไปด้วย​ พร้อมกับขนสิ่งของอุปโภคบริโภคไปเต็มลำเครื่อง​บิน C130


อย่างไรก็ตาม​ ก่อนเดินทาง​ นายกรัฐมนตรี​ ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน​ เพียงแต่หันมายิ้มทักทายสื่อมวลชนเท่านั้น​
สำหรับกำหนดการ​ นายกรัฐมนตรี และคณะ จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ ก่อนจะเดินทางด้วย เฮลิคอปเตอร์ ไปที่มณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.42) เพื่อประชุมติดตามและบัญชาการสถานการณ์อุทกภัย ก่อนเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงครัวพระราชทานและครัวสนาม

จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะ ออกเดินทางด้วยรถยนต์ จากมณฑลทหารบกที่ 42 ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว อาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย​ ก่อนลงพื้นที่ชุมชน​ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่









