"บวรศักดิ์" หลบสื่อหลังหารือ กกต.ปมอำนาจรัฐบาลรักษาการ ด้าน กกต.เตรียมนำเข้าที่ประชุมวันนี้พร้อมแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่

"บวรศักดิ์" หลบสื่อ หลังหารือกับ กกต.ปมอำนาจรัฐบาลรักษาการ ด้าน กกต.นำเข้าหารือประชุมบ่ายนี้ พร้อมกำหนดวันเลือกตั้ง คาดเป็น 8 ก.พ.69 รับสมัคร 27-31 ธ.ค.นี้ พร้อมถกแบ่งเขต สส.ใหม่ 4 จังหวัด ปทุมธานี-สมุทรสาคร ได้เพิ่ม ส่วนนครศรีฯ-ลพบุรี ลดลง
วันนี้(15ธ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การหารือระหว่างนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีและคณะกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. สิ้นสุดลงแล้วเมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. โดยนายบวรศักดิ์ ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆ และได้ใช้ลิฟต์ VIP ลงไปบริเวณชั้นล่างอาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และเดินทางกลับทัน
ขณะที่ กกต. จะมีการประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ คาดว่าจะมีการนำข้อหารือเข้าพิจารณา รวมทั้งมีการพิจารณาเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง สส.และแผนการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้ง สส.ที่จะเกิดขึ้นในต้นปี 2569 โดยในส่วนของการแบ่งเขตนั้นจากการคำนวณหาจำนวน สส. แบบแบ่งเขตพึงมีในแต่ละจังหวัด ในการเลือกตั้งปี 2569 พบว่า มี 4 จังหวัดที่จะมีการเพิ่มลดของจำนวนส.ส โดย 2 จังหวัดที่จำนวน สส. แบบแบ่งเขต “ลดลง”คือ นครศรีธรรมราช จากที่ มี สส.แบบแบ่งเขตในปี 2566 จากจำนวน 10 คน จะลดลง เหลือ 9 คน ลพบุรี จากที่มี สส. แบบแบ่งเขตในปี 2566 จากจำนวน 5 คน จะลดลงเหลือ 4 คน
และ 2 จังหวัดที่จะมี สส. แบบแบ่งเขต “เพิ่มขึ้น” คือ ปทุมธานี จากที่มี สส.แบบแบ่งเขตในปี 2566 จากจำนวน 7 คน เพิ่มเป็น 8 คน และ จ.สมุทรสาคร จากที่มี สส.แบบแบ่งเขตในปี 2566 จากจำนวน 3 คนเพิ่มเป็น 4 คน
จากการหารือ กับรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา กกต. เสนอกำหนดวันรับสมัคร สส. แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ รวมถึง เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในวันเสาร์ที่ 27-31 ธ.ค.68 โดยการรับสมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อและเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกจะจัดที่ รร.เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ส่วนวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.69 ซึ่งในส่วนของการประชุมกกต.เพื่อประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้(16ธ.ค.)