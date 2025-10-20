กกต.สรุปเลือกตั้งซ่อมกาญจน์เขต 4 ใช้สิทธิ์ 72.19% "วิสุดา" ชนะ 53,648 คะแนน "ชินวัฒน์" ได้ 36,540 คะแนน

กกต.สรุปเลือกตั้งซ่อมสส.กาญจนบุรีเขต 4 ใช้สิทธิ์ร้อยละ72.19 "วิสุดา" จากภท. ชนะ 53,648 คะแนน "ชินวัฒน์" จากพท.ได้ 36,540 คะแนน
วันนี้ (20ต.ค.) สำนักงานกกต. สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม) และอำเภอหนองปรือ โดดย จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีทั้งสิ้น 133,100 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 96,090 คน คิดเป็นร้อยละ 72.19
จำนวนบัตรดี 90,188 ใบ คิดเป็นร้อยละ 93.86 จำนวนบัตรเสีย 2,655 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.76 และจำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 3,247 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.38
ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคภูมิใจไทย โดยได้คะแนน 53,648 คะแนน ตามมาด้วยพลเอกชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคเพื่อไทยได้คะแนน36,540 คะแนน
ซึ่งมาตรา 125 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่า คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง โดยหลังจากนี้สำนักงานกกต.จะดำเนินการตรวจสอบและรวบรวม รายงานผลการนับคะแนน เลือกตั้ง หากไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และไม่มีคำร้อง พร้อมทั้งพิจารณาคำร้องหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย คัดค้านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาประกาศรับรองผล การเลือกตั้งโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ตามมาตรา 127 พ.ร.ป
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561