โซเชียลจับโป๊ะ! ป้ายหาเสียง "พรรคกล้าธรรม" ใช้ฟอนต์ "Anakotmai" อัตลักษณ์พรรคส้ม

โซเชียลจับผิด! เมื่อป้ายหาเสียงพรรคกล้าธรรมโผล่กลางเมือง แต่ดันใช้ฟอนต์ 'Anakotmai' อัตลักษณ์คู่บุญพรรคส้ม เพจดังชี้แม้ใช้ฟรีแต่เสี่ยงทำภาพจำพรรคพัง แนะนักออกแบบสอดส่องให้ดีก่อนปล่อยงาน ระวังทับทางอุดมการณ์
เมื่อวันที่ 1 ม.ค. เพจ “In font of” เพจล้อเลียน-เสียดสีในโซเชียลมีเดีย ออกมาโพสต์ข้อความ จุดสังเกตในโลกออนไลน์ เมื่อป้ายหาเสียงของคุณชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ส.ส.พรรคกล้าธรรม เลือกใช้ฟอนต์ "Anakotmai" ซึ่งเป็นฟอนต์อัตลักษณ์ (Custom Font) ที่ออกแบบโดย Cadson Demak เพื่อใช้สร้างตัวตนให้กับอดีตพรรคอนาคตใหม่ (ปัจจุบันคือพรรคประชาชน) ชี้การนำฟอนต์ที่มีภาพจำชัดเจนของพรรคหนึ่งมาใช้ อาจทำให้เกิดความสับสนหรือสะท้อนตัวตนของพรรคผู้ใช้ได้ไม่ดีนัก เพราะฟอนต์และชุดสีเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แทนอุดมการณ์ทางการเมือง ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“[FONT IN USE] ป้ายหาเสียง คุณชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ส.ส.พรรคกล้าธรรม ใช้ฟอนต์ Anakotmai
ฤดูกาลป้ายหาเสียงเกลื่อนเมืองเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ร้านทำป้ายเข้าสู่ช่วงขาขึ้น เงินสะพัดอีกครั้งหนึ่ง แต่ละพรรคก็เริ่มติดตั้งป้ายหาเสียงกันแล้วทั่วบ้านทั่วเมือง ในโลกออนไลน์ก็เช่นกัน เราไปเห็นภาพสื่อประชาสัมพันธ์หาเสียงของคุณชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ผู้สมัคร ส.ส.พรรคกล้าธรรม จังหวัดสงขลา เขต 4 ที่คนหยิบมาล้อกันประมาณว่า "แค่ในป้ายหาเสียงยังมีคำว่า 'ทำใจ' เลย" แต่เราสังเกตเห็นอะไรบางอย่างมากกว่านั้น
เพราะฟอนต์หลักที่สื่อประชาสัมพันธ์หาเสียงชุดนี้ของผู้ที่สังกัดพรรคกล้าธรรมใช้ ดันเป็นฟอนต์ 'Anakotmai' ฟอนต์อัตลักษณ์ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ อดีตพรรคก้าวไกล และพรรคประชาชน ซึ่งเรามองว่าการหยิบฟอนต์อัตลักษณ์ของพรรคหนึ่งไปออกแบบป้ายหาเสียงให้อีกพรรคหนึ่งนั้นน่าจะสะท้อนภาพลักษณ์ของพรรคที่หยิบฟอนต์นี้ไปใช้ได้ไม่ดีนัก เพราะฟอนต์อนาคตใหม่เกิดมาเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ และตัวตนของอดีตพรรคอนาคตใหม่ และเช่นกัน ถ้าเราเผลอหยิบไปใช้ฟอนต์ หรือชุดสีที่พรรคใดพรรคหนึ่งใช้ไปแล้ว เราก็อาจจะอนุมานได้เช่นกันว่าคนที่ดันเลือกฟอนต์หรือชุดสีใกล้เคียงกัน จะดูคล้ายกับอีกพรรคไปได้
ทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้ออกแบบชิ้นงานประชาสัมพันธ์ หรือป้ายหาเสียงในช่วงเวลานี้ อาจจะสอดส่องดูสักนิดว่าฟอนต์ไหน หรือชุดสีไหนที่ถูกใช้ไปแล้ว หน้าตาและภาพลักษณ์ที่สะท้อนออกมาจากสิ่งเหล่านี้จะได้ไม่ทับทางกันนั่นเอง
ทั้งนี้ ฟอนต์อนาคตใหม่ (Anakotmai) ถือเป็น Custom font ตัวแรกขององค์กรพรรคการเมืองในประเทศไทย ฝีมือของ Cadson Demak โดยมีลักษณะเป็นฟอนต์ภาษาไทยประเภทไม่มีหัวที่ออกแบบให้อยู่บนพื้นฐานโครงสร้างแบบ Neo-Humanist อีกทั้งยังใส่เอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างการเพิ่มเติมจริตของเส้นตวัดลากหรือเส้นโค้ง และต่อด้วยเส้นตรงบนตัวอักษรบางตัว อย่างเช่นตัว R พิมพ์ใหญ่ และ ช.ช้าง เพื่อให้เกิดการจดจำ มีด้วยกัน 3 น้ำหนัก คือ ปกติ กลาง และหนา และทั้งหมดนี้แจกฟรีเพื่อสาธารณประโยชน์ สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้อย่างอิสระรวมทั้งเชิงพาณิชย์เลย
ที่มาภาพ: คุณชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ส.ส.พรรคกล้าธรรม"
อย่างไรก็ตาม พบว่า ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร แบบแบ่งเขต สังกัดพรรคประชาชน ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวว่า
“ของดีแบ่งๆ กันใช้ 😝
ปล. แต่อย่าเอาไปใช้บนเว็บก็พอ 5555”