กกต.กทม.จัดเตรียมศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่นดินแดง เป็นสถานที่รับสมัคร สส.เขต เผยพร้อมแล้วกว่า 80%

กกต.กทม.จัดสถานที่รับสมัคร สส.เขต 33 เขตที่ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่นดินแดง เผยพร้อมแล้ว 90% วางแผนให้ผู้สมัครพร้อมผู้ติดตาม 1 คนเข้าพื้นที่รับสมัครเท่านั้น เตือนเตรียมหลักฐาน-เงินค่าสมัครให้ครบ ได้เบอร์แล้วอย่ารื่นเริง แต่เริ่มหาเสียงได้ ระวังเรื่องการติดป้ายหาเสียงบดบังทัศนียภาพและการจราจร เบื้องต้นยังไม่พบการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในพื้นที่ กทม.
วันนี้(25 ธ.ค.) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทย-ญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพฯ ได้จัดเตรียมสถานที่รองรับการรับสมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร 33 เขต ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครในวันแรกวันที่ 27 - 31 ธ.ค. ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทย-ญี่ปุ่น ที่มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน โดยด้านนอกเป็นที่ทำงานของสื่อมวลชน ซึ่งขณะนี้สื่อมวลชนได้มีการนำรถถ่ายทอดสดพร้อมอุปกรณ์มาติดตั้ง เพื่อรายงานบรรยากาศการรับสมัคร ขณะที่ด้านในอาคารเป็นพื้นที่สำหรับการรับสมัคร โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการนำโต๊ะเก้าอี้มาจัดเรียง พักคอย สำหรับผู้สมัครที่มาก่อนเวลา 08.30 น. และพื้นที่รับสมัครทั้ง 33 เขต โดยมีการจัดวางตามผังที่ได้กำหนดไว้
ขณะที่การอำนวยความสะดวกด้านจราจรและความปลอดภัย มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลดินแดง เจ้าหน้าที่ EOD เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่โดยรอบ
สำหรับประชาชน หรือกองเชียร์ ที่จะเข้ามาติดตามการรับสมัครภายในอาคารกีฬาเวสน์ 2 จะมีการจัดเตรียมพื้นที่อัฒจันทร์ เป็นพื้นที่สำหรับลุ้นและให้กำลังใจผู้สมัคร
ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการจัดสถานที่รับสมัครส.สแบบแบ่งเขตทั้ง 33 เขตของกรุงเทพมหานคร ว่าในส่วนของกระบวนการรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ ผู้สมัครที่เดินทางมาก่อนเวลา 8.30 น. เราจะให้ลงทะเบียนที่ด้านหน้าเรียงตามเขตทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลา 8.25 น. เจ้าหน้าที่จะประกาศว่าเหลือเวลาอีก 5 นาที เพื่อขีดเส้นใต้ ให้รู้ว่ามีผู้มาก่อนเวลา 8.30 น. มีกี่คน และเมื่อถึงเวลา 8.30 น. จะมีการปิดประตูเพื่อให้คนที่เหลือลงทะเบียนให้เสร็จ
จากนั้นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพฯ จะซักซ้อมขั้นตอนให้ผู้สมัครทราบว่ากระบวนการจะเริ่มต้นจากผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งจัดประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในแต่ละเขตเลือกตั้งให้ทำการตกลงกัน ถ้าตกลงกันได้ก็จะบันทึกไว้ แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้จะเข้าสู่ขั้นตอนของการจับสลาก โดยก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการจับสลากผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งจะทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พร้อมเงินค่าสมัคร ถ้าไม่ครบจะแจ้งให้ผู้สมัครมาสมัครในวันถัดไป โดยต้องไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. เวลา 16.30 น. พร้อมกับให้บันทึกไว้ว่าไม่ประสงค์จะสมัครในวันนี้
เมื่อตรวจสอบเอกสารเสร็จก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป คือการจับสลาก ซึ่งจะจับ 2 ครั้ง ครั้งแรกผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งเป็นผู้จับสลากเพื่อจับหาลำดับผู้สมัครที่จะไปสมัครรับเลือกตั้ง และจับสลากหมายเลขประจำตัว เมื่อจับเสร็จในครั้งที่ 1 จะทำการบันทึกไว้จากนั้นจะเข้าสู่การจับสลากครั้งที่ 2 โดยผู้สมัครเป็นผู้จับเองเพื่อให้ได้หมายเลขประจำตัวและลำดับในการยื่นใบสมัคร จากนั้นจะมีการทำบันทึกร่วมกัน เมื่อเข้าสู่กระบวนการของการรับสมัครเลือกตั้ง ยื่นเอกสาร และจ่ายค่าสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งจะออกใบรับสมัครและใบเสร็จซึ่งก็จะถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการของการรับสมัคร
"เมื่อออกไปจากห้องรับสมัครแล้ว ผู้สมัครสามารถใช้หมายเลขดังกล่าวในการหาเสียงเลือกตั้งได้ แต่มีข้อระวัง เมื่อออกไปแล้วห้ามไปจัดมหรสพหรือการรื่นเริง ห้ามไปจัดเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง จนถึงวันสิ้นสุดการเลือกตั้ง"
เมื่อถามถึงการจัดระเบียบกรณีมีหัวหน้าพรรคและกองเชียร์มาให้กำลังใจผู้สมัคร ผอ.กกต.กทม. กล่าวว่ามีการจัดพื้นที่ให้อยู่บริเวณอัฒจันทร์ทั้งหมด ส่วนพื้นที่รับสมัครจะอนุญาตให้เพียง ผู้สมัคร 1 คนและผู้ช่วยอีก 1 คนเท่านั้น ดังนั้นวันนี้ กทม. ได้เตรียมความพร้อม สำหรับรับสมัครเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตไปได้ 90 % ส่วนอีก 10% จะมีการซ้อมกระบวนการเสมือนจริงในวันพรุ่งนี้ ( 26 ธ.ค.)เวลา 9.00 น. ตอนนี้คนพร้อม อุปกรณ์พร้อม สถานที่พร้อม
ส่วนตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง จนถึงขณะนี้ ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ กล่าวว่า ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ส่วนการดำเนินการต่างๆตอนนี้ผู้สมัคร จะต้องมีการยื่นเอกสารก่อนดำเนินการ 4 อย่างประกอบด้วย 1. การหาเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. ผู้ช่วยหาเสียง 3. รถทำการหาเสียง และ 4 การจัดเวทีปราศรัย โดยให้แจ้งที่สำนักงานกกต.ประจำกรุงเทพมหานคร
ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ กล่าวด้วยว่า ตามประกาศวิธีการหาเสียง กำหนดเรื่องการติดตั้งป้ายหาเสียง ขณะนี้หน่วยงานต่างๆกำลังแจ้งมาที่สำนักงาน กกต.กทม.เพื่อให้ ผอ.กกต.กทม.ลงนามออกประกาศ ซึ่งพรรคการเมืองสามารถขึ้นป้ายหาเสียงได้เลย เพราะใช้แนวทางการเลือกตั้งปี 2566 ซึ่งรับประกันว่าไม่ผิด และในวันรับสมัครเลือกตั้งจะได้รับเอกสารเหล่านี้อย่างครบถ้วน แต่ขอเน้นย้ำเรื่อง การติดตั้งป้ายหาเสียงต้องไม่บดบังทัศนียภาพ เพื่อป้องกันอันตราย ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เห็นทาง อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอกำชับตรงนี้