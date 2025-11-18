กกต.ติวเข้มว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ห่วง 180 วันอันตรายทำผิดกฎหมาย เผยวันหย่อนบัตร 5 ก.ค.69

กกต.กทม.ติวเข้มว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. รับชุดปัจจุบันจะครบวาระ 21 พ.ค. 69 ห่วงช่วง 180 วันอันตรายเตือนหาเสียงระวังทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในเทศกาลต่างๆ โชว์ไทม์ไลน์เลือกตั้ง รับสมัคร 25-29 พ.ค.หย่อนบัตร 5 ก.ค.69
วันนี้(18พ.ย.)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.)โดยว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร จัดการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ วิธีปฎิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.)และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งส.ก.และผู้ว่า กทม.ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 พ.ค.69 นี้
ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ กล่าวว่าวันนี้ได้เชิญผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง มาให้ความรู้และเปิดโอกาสให้สอบถามข้อสงสัยอะไรทำได้ ทำไม่ได้ในการหาเสียงก่อนเข้าสู่ห้วง 180 วันอันตราย ซึ่งจะเริ่มนับในวันที่ 22 พ.ย.นี้ โดยการเลือกตั้ง ส.ก.และผู้ว่า กทม.จะจัดพร้อมกับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเมืองพัทยา ขณะที่ผู้สมัครจะต้องระมัดระวังไม่กระทำการที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยเฉพาะช่วงเทศกาล ปีใหม่ วันเด็กและสงกรานต์ ซึ่งการเลือกตั้งรอบนี้จะไม่มีการจัดให้ดีเบตแสดงความคิดเห็นของผู้สมัคร เนื่องจากเกรงว่าจะ ควบคุมไม่ได้ ผู้สมัครอาจจะพูดเข้าข่ายใส่ร้าย จูงใจและหลอกลวง แต่หากใครจะจัดดีเบตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ผู้อำนวยการ กกต. กทม. ยอมรับว่ามีความเป็นห่วงการกระทำลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง ในห้วง 180 วัน เช่นการให้ การเสนอว่าจะให้ การสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ การจัดเลี้ยง การหาเสียงโดยการหลอกลวง รวมถึงลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งผู้จะสมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตนเองให้ดีก่อนลงสมัคร โดยวันนี้จะมีการซักซ้อมผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งสามารถหาเสียงได้ด้วยวิธีการใดบ้างและต้องเตรียมสิ่งใดในการสมัคร หากเอกสารไม่ครบถ้วน ขาดคุณสมบัติ จะเข้าข่ายมีความผิด ต้องถูกดำเนินคดี มีโทษตัดสิทธิรับสมัคร จำคุก และชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้ง ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ก.และผู้ว่าฯ กทม.มากกว่าครั้งที่ผ่านมา ที่มีผู้สมัครประมาณเกือบ 500 ราย และจากการติดตามข่าวทราบว่าเริ่มมีการเปิดตัวส่งผู้สมัครของหลายพรรคการเมือง และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าไปยึดโยงกับพรรคการเมืองระดับชาติ
สำหรับตารางไทม์ไลน์เวลาในการจัดการเลือกตั้ง ส.ก. และ ผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 พ.ค. 69 นั้น ในวันที่ 23 พ.ค. จะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง และเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค. โดยวันที่ 5 ก.ค. 2569 จะเป็นวันเลือกตั้ง หลังเลือกตั้งคาดว่าวันที่ 4 ส.ค.จะประกาศผลการเลือกตั้งในกรณีที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน แค่หากมีเรื่องร้องเรียนก็จะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่ 3 ก.ย. 69