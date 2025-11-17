"ไอติม" อุบไต๋แคนดิเดตพรรคส้มชิงผู้ว้าฯ กทม. ไม่ฟันธงทาบทาม "ศิธา" หรือไม่ รอให้ตกผลึกจะเปิดเผย

‘พริษฐ์’ อุบเปิดแคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. ไม่ฟันธงพรรคประชาชน ทาบทาม ‘ศิธา’ หรือไม่ หลังกระบวนการตกผลึกจะเปิดเผย แง้มนอกจากผู้สมัคร สส. แล้ว ยังพร้อมเปิดโฉมหน้า ‘ครม.-ทีมบริหาร’ ของพรรค ชี้เป็นมิติใหม่ทางการเมือง ย้ำขอใช้เวลาที่มีก่อนเลือกตั้ง เดินหน้าทำงานมากกว่าประเมินความนิยมพรรค
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2568 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคประชาชน เปิดเผยถึงรายละเอียดงาน ‘รีชาร์จประชาชน’ ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย. 2568 โดยระบุว่า สิ่งที่ประชาชนคาดหวังได้ น่าจะมีโอกาสเห็นชุดนโยบายแรกๆ ที่พรรคประชาชนจัดทำมาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมนำเสนอต่อประชาชน รวมถึงบุคลากรใหม่ๆ ที่จะมาร่วมเป็นทีมบริหารของพรรคประชาชนเช่นเดียวกัน ถือเป็นหน้าต่างแรกสู่ภาพของรัฐบาลพรรคประชาชนที่ตั้งใจจะเข้ามาบริหารสร้างความเปลี่ยนแปลง หากได้รับโอกาสจากการเลือกตั้ง
สำหรับความพร้อมในสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม. ปี 2569 นายพริษฐ์ระบุว่า พรรคประชาชนมีแผนจะสรุปและสื่อสารเรื่องแคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. ต่อสาธารณะในเร็วๆ นี้ พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ทั้ง 50 เขต ด้วย ซึ่งขอให้มีข้อสรุปอย่างชัดเจนก่อน แล้วจะกำหนดวันและเวลาในการแถลงข่าวอย่างชัดเจนอีกครั้ง
ส่วนกระแสข่าวว่า พรรคประชาชนมีการทาบทาบ น.ต. ศิธา ทิวารี อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ของพรรคไทยสร้างไทย มาเป็นผู้สมัครของพรรคนั้น นายพริษฐ์กล่าวว่า ขอไม่ยืนยันและไม่ปฏิเสธข่าวใด เพราะคิดว่าเวลานี้สิ่งสำคัญคือพรรคต้อ งตกผลึกทุกขั้นตอนในกระบวนการภายใน และเมื่อได้ข้อสรุป 100% ก็จะแจ้งต่อสาธารณะต่อไป
เมื่อถามว่า พรรคการเมืองอื่นทยอยเปิดตัวผู้สมัคร สส. แล้ว พรรคประชาชนมีแผนจะเปิดตัวผู้สมัคร สส. เมื่อไร นายพริษฐ์ตอบว่า สำหรับกระบวนการภายใน พรรคประชาชนได้มีการคัดเลือกและอบรมผู้สมัคร สส. ทั้ง 400 เขต และ 200 บัญชีรายชื่อ อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนเองก็เป็นวิทยากรคนหนึ่งที่ร่วมอบรมให้ผู้สมัครที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งด้วย แต่คงรอให้กระบวนการภายในเสร็จสิ้นก่อน จึงจะมีการทยอยเปิดตัวผู้สมัคร พร้อมยืนยันว่า พร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งแน่นอน ไม่ต้องกังวล
ขณะที่การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร สส. จะเข้มข้นขึ้นกว่าที่ผ่านมาหรือไม่นั้น นายพริษฐ์กล่าวว่า รอบนี้เรามีพี่น้องประชาชนที่สนใจลงสมัคร สส. กับพรรคประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้น เชื่อว่าจะสามารถคัดเลือกผู้สมัครที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุด แต่ย้ำว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ นอกจากผู้สมัคร สส. ที่จะคัดกรองอย่างเข้มข้นแล้ว เราก็จะมีการเปิดทีมบริหารที่จะเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายในกระทรวงต่างๆ ของฝ่ายบริหารด้วยเช่นกัน บางคนอาจจะไม่ได้เป็นผู้สมัคร สส. และพร้อมจะเปิดเผยให้ประชาชนได้เห็นตัวตน
“เป็นมิติใหม่ที่ไม่เคยมีในสนามการเมืองไทย ว่าหากให้ความไว้วางใจเลือกพรรคประชาชนทั้ง 2 ใบแล้ว หน้าตาคณะรัฐมนตรี (ครม.) และทีมบริหารของพรรคประชาชนจะเป็นอย่างไร” นายพริษฐ์กล่าว
นอกจากนี้ ได้ประเมินกระแสนิยมของพรรคประชาชนในช่วงก่อนเลือกตั้งหรือไม่ นายพริษฐ์กล่าวว่า ผู้ที่จะตัดสินได้ดีที่สุดว่า พรรคประชาชนจะเข้าไปบริหารประเทศได้หรือไม่ คือพี่น้องประชาชนในวันเลือกตั้ง แต่ ณ เวลานี้ เรายังห่างจากการเลือกตั้งอยู่พอสมควร เกินกว่าจะสรุปได้ว่าคะแนนนิยมของแต่ละพรรคเป็นเช่นไร คิดว่าอยากให้สมาธิในช่วงเวลาที่เหลือให้เต็มที่ในการนำเสนอนโยบายและสิ่งที่ดีที่สุดให้ประชาชน มากกว่าการมาคาดว่าคะแนนนิยมของแต่ละพรรคเป็นเช่นไร