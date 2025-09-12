“ชัชชาติ” ยืนยันทำงานครบวาระผู้ว่าฯ กทม. งบปี 69 เน้นพัฒนาโครงข่ายเมือง–จัดการน้ำ รับมือทั้งน้ำเหนือและพายุ

ผู้ว่าฯ กทม. เข้าสภากรุงเทพฯ ชี้งบประมาณปี 2569 มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมเส้นเลือดใหญ่–เส้นเลือดฝอย พร้อมเสริมระบบรับมือภัยน้ำท่วม ตรวจเข้มแนวคันกั้นน้ำและประสานจังหวัดใกล้เคียง เตรียมพร้อมรับปริมาณน้ำเหนือและสถานการณ์พายุ ย้ำไม่คิดลาออกก่อนครบวาระเพื่อลดความสิ้นเปลืองงบจัดเลือกตั้ง
วันนี้ (12 ก.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2568 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้เป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วาระที่สองและวาระที่สาม ซึ่งจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างเข้มข้น เนื่องจากกว่า 30 วันที่ผ่านมาน่าจะได้ข้อสรุปว่าจะเพิ่มหรือลดงบประมาณอย่างไร ในจุดไหนบ้าง โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน
สำหรับงบประมาณส่วนใหญ่ได้ตามที่ตั้งเสนอของบฯ ไว้ โดยจะเน้นงบประมาณลงพื้นที่เขตมากขึ้น เช่น การก่อสร้างและปรับปรุงถนน การก่อสร้างฝายถนน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเส้นเลือดฝอย รวมถึงงบประมาณที่จะพัฒนาเส้นเลือดใหญ่ เช่น ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ การติดตั้งเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่จะติดตั้งบนอาคารสูงของโรงพยาบาลแห่งใหม่ ก็ได้ตามที่เสนอของบประมาณไว้
ส่วนเรื่องของปัญหาน้ำท่วมตอนนี้มีความกังวลเนื่องจากน้ำเหนือมีจำนวนมาก จากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งปริมาณน้ำเกือบเทียบเท่าปี 2554 แต่ปีนี้มีการประสานงานระหว่างกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์หากมีพายุเข้ามาอีก สถานการณ์น่าจะไม่รุนแรงเท่าปี 2554
ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้มีการตรวจแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแก้ปัญหาฟันหลอ 10 จุด โดยการวางแนวกระสอบทราย ป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นเข้ากระทบชุมชนริมแนวคันกั้นน้ำ รวมถึงตรวจแนวคันกั้นน้ำจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ อาทิ คลองรังสิต คลองมหาสวัสดิ์ เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำแนวด้านบนของกรุงเทพฯ โดยได้มีการหารือกับจังหวัดข้างเคียงอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำ เช่น สมุทรปราการ และนนทบุรี รวมถึงขณะนี้ฝนได้ทิ้งช่วงมา 3 วันแล้ว ทำให้การระบายน้ำในจุดที่ยังได้รับผลกระทบอยู่สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น
ด้านกระแสข่าวว่าจะลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่เคยคิดไว้ เนื่องจากหากลาออกก่อนวาระจะสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งและจะไม่สอดคล้องกับการเลือกตั้ง ส.ก. ด้วย นอกจากนี้จะทำให้การทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับ ส.ก. เป็นคนละชุด คนละช่วงกัน เพราะต้องจัดการเลือกตั้ง 2 ครั้ง