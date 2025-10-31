"มท." จ่อให้ความเห็น ร่างกม."กทม.-พัทยา" 3 ฉบับ ของพรรคส้ม เพิ่มอำนาจคนกทม.ยื่นญัตติ ให้"ผู้ว่าฯ" แถลงข้อเท็จจริง "ออกบอนน์" เพิ่มรายได้ ไม่ต้องผ่าน ครม.

"มหาดไทย" จะให้ความเห็น แก้ไขร่าง พ.ร.บ.บริหารราช "กทม-เมืองพัทยา" ที่เสนอโดย ส.ส.พรรคประชาชน 3 ฉบับ เฉพาะ "ร่างฯบริหารกทม." 2 ฉบับ แก้มาตรา 4 เพิ่มอำนาจผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต กทม. 1,500 คน เข้าชื่อเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป" ให้ผู้ว่า กทม. แถลงข้อเท็จจริง แก่ ม.3 เพิ่มตำแหน่งใหม่ "ผู้ช่วย สก." แก้ ม.8 เสนอบัญญัติ กทม. เพิ่มรายได้ กทม. "ออกพันธบัตร" โดยไม่ต้องขอไฟเขียวจากรัฐบาล แก้ ม.9 วิธีการให้พลเมือง กทม.มีส่วนร่วมในการจัดทํางบฯรายจ่าย อีก 2 ฉบับ ขอความเห็นแก้ไขคุณสมบัติ/ลักษณะต้องห้าม/วาระ ของ "ผู้ว่าฯกทม. -นายกเมืองพัทยา"
วันนี้ (31 ต.ค. 2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย เตรียมจะให้ความเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ เกี่ยวกับการระเบียบบริหารราชการหน่วยงานท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในกำกับ มหาดไทย ที่เสนอโดย ส.ส.พรรคประชาชน
ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2 ฉบับ เสนอโดยนายภัณฑิล น่วมเพิ่ม และ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ และคณะ และ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 1 ฉบับ เสนอโดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ และคณะ
โดย สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและ การวิเคราะห์ผลกระทบ ต่อหน่วยงานและภาคประชาชน ที่มีความเกี่ยวข้อง หรืออาจส่งผลกระทบกับหน่วยงาน
เช่น กทม. เมืองพัทยา สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่างฉบับแรก เกี่ยวกับ กทม. มีประเด็นการรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับการกำหนดให้มีตําแหน่ง "ผู้ช่วยสมาชิกสภา กทม." เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กทม. ตามร่างมาตรา 3
เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับการกําหนดให้ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต กทม. "มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป" เพื่อให้ผู้ว่า กทม. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง ความเห็นในปัญหา อันเกี่ยวกับการบริหารราชการ กทม. ตามร่างมาตรา 4
เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับการ "กําหนดจํานวนราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต กทม. จํานวน 1,500 คน" สามารถเข้าชื่อเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อให้ผู้ว่า กทม. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัญหา อันเกี่ยวกับการบริหารราชการ กทม. ตามร่างมาตรา 4
เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับการ "เพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของ กทม." ให้สามารถตกลง ร่วมมือมอบอํานาจให้กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดําเนินการ แทนได้
"และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทน กทม. ได้ รวมถึงให้ กทม. มีรายได้ "จากการจําหน่ายพันธบัตร" โดยตราเป็นข้อบัญญัติ กทม. โดยไม่ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามร่างมาตรา 5 ร่างมาตรา 6 ร่างมาตรา 7 และร่างมาตรา 8
เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับการกําหนดให้พลเมือง กทม. มีสิทธิในการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการของ กทม. โดยจัดให้มีวิธีการให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการจัดทํางบประมาณ รายจ่าย ตามร่างมาตรา 9
เห็นว่าพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ. 2528 ประกอบกับ แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือไม่อย่างไร และการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ เพียงใด
ร่างฉบับที่สอง เกี่ยวกับ กทม. ในประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับการกําหนดให้ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้ว่า กทม. ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับการกําหนดให้ผู้ว่า กทม. "มีวาระการตําแหน่งคราวละสี่ปี" นับแต่วันเลือกตั้ง เว้นแต่เหตุอื่นใดที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นว่า ปัจจุบันการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับ เลือกตั้งเป็นผู้ว่า กทม. และวาระการดํารงตําแหน่งของผู้ว่า กทม. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ. 2528
"มีปัญหาในทางปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร และการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ เพียงใด"
ร่างฉบับสุดท้าย เกี่ยวกับเมืองพัทยา ประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับการกําหนดให้ "ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา"
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับการ "กําหนดให้นายกเมืองพัทยา มีวาระอยู่ในตําแหน่ง" เว้นแต่เหตุอื่นใดที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น "คราวละสี่ปี" นับแต่วันเลือกตั้ง หรือผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นว่าปัจจุบันการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา
และวาระการอยู่ในตําแหน่งของนายก เมืองพัทยามีปัญหาในทางปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร และการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะสามารถ แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ เพียงใด
ทั้งนี้ กนะทรวงมหาดไทย จะต้องแจ้งผลการหารือไปยังสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 20 พ.ย.นี้.