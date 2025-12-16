เลือกตั้ง อบต.ลพบุรีคึกคัก ผู้สมัครนั่งซาเล้ง-ขี่ จยย. ลุยเคาะประตูบ้านหาเสียง

ลพบุรี – บรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสมาชิก อบต. ในจังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 100 แห่ง เริ่มคึกคัก ผู้สมัครหลายพื้นที่ลงพื้นที่หาเสียงเข้าถึงประชาชน ใช้ทั้งรถจักรยานยนต์ รถพ่วงข้าง และซาเล้ง เป็นพาหนะลุยเคาะประตูบ้าน ขอคะแนนเสียงก่อนวันเลือกตั้ง 11 ม.ค.2569
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดลพบุรี ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. แทนตำแหน่งที่ครบวาระเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 โดยเปิดรับสมัครผู้สมัครระหว่างวันที่ 1–5 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเดินหน้าหาเสียงอย่างคึกคัก ทั้งการติดป้ายหาเสียงและลงพื้นที่พบปะประชาชนแบบถึงหน้าบ้าน
ล่าสุด วันนี้ (16 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งใน อบต. ที่กำหนดจัดการเลือกตั้งในวันที่ 11 มกราคม 2569 โดยพบว่ามีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายก อบต. จำนวน 2 ราย ประกอบด้วยอดีตนายก อบต. และอดีตรองนายก อบต. การหาเสียงเป็นไปอย่างคึกคัก
สำหรับผู้สมัครหมายเลข 1 พ.ต.ท.สำราญ ดำคำ อดีตนายก อบต.ลงิ้วราย ได้ลงพื้นที่หาเสียงพร้อมทีมสมาชิกทุกหมู่บ้าน ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ตระเวนชูป้ายหาเสียงและพบปะประชาชนแบบเคาะประตูบ้าน สร้างความคึกคักในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ผู้สมัครหมายเลข 2 นางสุรางคณาง จันทร์เนียม อดีตรองนายก อบต. ผู้ท้าชิงอีกหนึ่งราย ผู้สื่อข่าวยังไม่พบการลงพื้นที่ในวันนี้ พบเพียงป้ายหาเสียงที่ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ภายในตำบล
ทั้งนี้ ไม่เพียงตำบลงิ้วรายเท่านั้น หลาย อบต. ในจังหวัดลพบุรีต่างเริ่มขยับเดินเครื่องหาเสียงกันอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความสนใจของประชาชนในพื้นที่ โดยผู้สื่อข่าวจะติดตามความเคลื่อนไหวและรายงานความคืบหน้าการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีอย่างใกล้ชิดต่อไป