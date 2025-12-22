กกต.กทม. พร้อมรับสมัคร สส. 33 เขต ย้ำ กฎหาเสียง ติดป้ายผิดที่มีสิทธิถูกรื้อ

กกต.กทม.พร้อมรับสมัครผู้สมัคร 33 เขต เร่งแก้ไขระบบลงทะเบียนล่วงหน้า หลังประชาชนบางส่วนลงทะเบียนไม่ได้ เผย วันรับสมัคร สส.อนุญาตใช้รถแห่ แต่ห้ามจัดมหรสพ-การรื่นเริง แจ้งชัดติดป้ายผิดที่มีสิทธิถูกรื้อถอน พร้อมคิดค่าใช้จ่าย เตือนประชามติมีแต่ออกเสียงนอกเขต ต้องลงทะเบียน ไม่มีใช้สิทธิล่วงหน้า มั่นใจบริหารจัดการได้-คาดผู้มาใช้สิทธิเพิ่มจากครั้งก่อน
วันนี้ (22 ธ.ค.) ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครเลือกตั้ง สส.กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขต ว่า เราได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งไปยังพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และปัจจุบันมีการสอบถามเป็นระยะๆ และมีการตรวจสอบในส่วนของการเป็นสมาชิกพรรค การเสียสิทธิของผู้สมัคร โดยในบางรายก็มีการนำเอกสารหลักฐานมาให้ตรวจสอบแล้ว ในส่วนของการเตรียมการของกรุงเทพมหานคร วันที่ 25 ธ.ค.เราจะทำการจัดสถานที่รับสมัคร และวันที่ 26 ธ.ค. จะทำการประชุมชี้แจงซักซ้อมทำความเข้าใจกับคณะกรรมการรับสมัครเลือกตั้ง ณ สถานที่จริง คือที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง
ส่วนวันรับสมัคร สส.กทม.จะรับสมัครทั้ง 33 เขต ในสถานที่เดียวกันซึ่งอาจจะมีคนมาให้กำลังใจ เบื้องต้นได้ประสานและประชาสัมพันธ์ในเรื่องวิธีการในการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง อย่างการใช้รถแห่ในการประชาสัมพันธ์สามารถทำได้ แต่ต้องไม่มีการจัดมหรสพหรือการรื่นเริง ซึ่งได้กำชับในเบื้องต้นแล้ว สำหรับเรื่องการติดตั้งป้ายหาเสียงขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีการประกาศสถานที่ในการติดตั้งป้ายหาเสียง และประกาศของผู้สมัคร ซึ่งจะใช้แนวปี 2566 ดังนั้น ผู้สมัครสามารถติดตั้งป้ายและประกาศต่างๆ เหมือนกับปี 2566 โดยหลังจากที่ ผอ.กกต.กทม.ได้มีการลงนามประกาศสถานที่ติดป้ายหาเสียงแล้ว ก็จะมีการแจ้งให้กับผู้สมัครได้ทราบอีกครั้ง หากผู้สมัครมีการติดตั้งผิดสถานที่ ทางสำนักงานประจำจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ก็จะแจ้งให้ผู้สมัครดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ถ้าไม่ดำเนินการแก้ไขผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ก็จะดำเนินการรื้อถอน และนำไปคิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัคร ซึ่งขณะนี้ได้ประสานให้กับผู้ที่จะลงสมัครได้ดำเนินการให้ถูกต้อง
“ในวันที่ 24 ธ.ค. จะมีการประกาศสถานที่ติดป้ายหาเสียง ในกรุงเทพฯได้บางส่วน และอีกส่วนหนึ่งหน่วยงานก็จะทยอยแจ้งเข้ามา ทาง กกต.กทม.ก็จะแจ้งให้กับผู้สมัครทราบในวันรับสมัคร โดยจะแจ้งเป็นคิวอาร์โค้ด เมื่อมีการประกาศเพิ่มเติมก็จะเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลนั้นๆ”
ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ ยังกล่าวถึงการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ที่ประชาชนร้องเรียนว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้ ว่า ทราบว่าสาเหตุมาจากสมาร์ทโฟนบางรุ่น ยังไม่รองรับ ทางสำนักงานกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ โดยเลขาฯ กกต.ได้มีการกำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนตั้งแต่เมื่อคืน เพราะกระทบต่อประชาชน คาดว่าน่าจะเสร็จภายในวันนี้
ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ ยังกล่าวถึงสิ่งที่เป็นห่วงในการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งจะมีการลงคะแนนเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงเป็นประชามติในวันเลือกตั้งว่าเกรงจะมีฝนตกลงมา อาจจะทำให้กระบวนการสะดุด เพราะโดยขั้นตอนผู้มาใช้สิทธิจะต้องใช้สิทธิใน 2 ช่วง ช่วงแรกสำหรับการเลือกตั้ง สส. จะต้องมีการแสดงตน รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหา กากบาท และหย่อนบัตรให้ตรงหีบ หลังจากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการออกเสียงประชามติ ซึ่งก็จะต้องมีการแสดงตนในหน่วยออกที่ถัดไปที่อยู่ติดกัน โดยรับบัตรออกเสียง เข้าคูหากาบัตร ซึ่งประชาชนที่จะต้องเผื่อเวลาในการออกมาใช้สิทธิ เพราะอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มอีกเล็กน้อย แต่คิดว่าที่ออกแบบไว้ประชาชนจะไม่สับสน เนื่องจากจะมีการเข้าออกทางเดียว และเรื่องนี้เราไม่เป็นห่วงมาก เพราะประชาชนได้มีการสอบถามข้อมูลต่อเนื่อง และการประชาสัมพันธ์ของสื่อทำให้เชื่อมั่นว่าในส่วนของ กทม. หากจะเกิดปัญหาก็เพียงเล็กน้อย และสามารถแก้ไขได้ โดยประเมินว่าการเลือกตั้งครั้งที่ 1 มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์อยู่ที่ร้อยละ 70 ต้นๆ ครั้งนี้จะพยายามรณรงค์เพื่อให้ออกมาใช้สิทธิมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ กกต.กทม. มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับส่วนของการรับสมัคร รวม 280 คน ที่สำนักงานกรุงเทพมหานคร 2 ก็จะมีการกำชับในเรื่องเหล่านี้ และอีกส่วนหนึ่งคือมีการทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังทั้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัด ประมาณ 450 หน่วยงาน เพื่อเชิญชวน และจะทำเรื่องโรงเรียนและเครือข่าย 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยโดยจะมีกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ที่แตกต่างกันออกไป ยืนยันว่าในส่วนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งมีความพร้อม ระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งทุกครั้งก็ไม่ได้กระชั้นชิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีประสบการณ์ในการดำเนินการมาโดยตลอด
ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ ยังกล่าวถึงการออกเสียงประชามตินอกเขตเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ว่า การออกเสียงประชามติจะไม่มีการออกเสียงล่วงหน้า มีแต่การออกเสียงนอกเขต ซึ่งจะต้องดำเนินการในวันที่ 8 ก.พ. 2569 โดยผู้ที่ประสงค์จะออกเสียงประชามตินอกเขต จะต้องลงทะเบียน ซึ่งทาง กกต.จะมีการจัดหน่วยออกเสียงประชามตินอกเขตแยกไว้ต่างหากในแต่ละเขต ซึ่งเบื้องต้นก็จะใช้สถานที่ที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าที่แต่ละเขตจัดไว้ในวันที่ 1 ก.พ. 2569 เป็นสถานที่ออกเสียงประชามตินอกเขต