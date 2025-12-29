“สุไพรพล” ชูป้ายหาเสียงขนาดเล็ก เน้นประหยัด ไม่รบกวนชาวบางพลัด–บางกอกน้อย พร้อมเสนอนโยบายใหม่พัฒนาพื้นที่

“สุไพรพล” ชูแนวคิดหาเสียงป้ายขนาดเล็ก ประหยัดงบ ไม่รบกวนการสัญจร ย้ำทำการเมืองอย่างรับผิดชอบต่อพื้นที่สาธารณะ พร้อมวางตัวเป็น “ตัวเลือกใหม่” เสนอนโยบายพัฒนาบางพลัด–บางกอกน้อย ดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้ชุมชน
นายสุไพรพล เพ็ญแข หรือ “ป๊อบ” ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต33 บางพลัด–บางกอกน้อย พรรคพรรคเพื่อไทย เปิดเผยแนวทางการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งว่า ตนและ นายจักรภพ เพ็ญแข คู่ชีวิต มีความเห็นตรงกันในการเลือกใช้ป้ายหาเสียงขนาดเล็ก คล้ายรูปแบบที่ นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เคยใช้ เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด ให้ข้อมูลครบถ้วน ใช้งบประมาณน้อย และไม่กีดขวางการสัญจรหรือรบกวนสายตาประชาชนบนทางเท้า จึงขอบคุณนายชัชชาติและทีมงาน ที่เป็นตัวอย่างแนวคิดการสื่อสารทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ การเลือกใช้ป้ายขนาดเล็กสะท้อนถึงความตั้งใจในการหาเสียงอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและการใช้พื้นที่สาธารณะอย่างเหมาะสม
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ นายสุไพรพลยอมรับว่าต้องแข่งขันกับผู้สมัครหน้าเดิมในพื้นที่บางพลัด–บางกอกน้อยหลายราย ทั้งผู้ที่ทำงานในพื้นที่มาเป็นเวลานาน และบางรายเป็นทายาททางการเมือง ทำให้ตนมองบทบาทของตนเองเป็น “ตัวเลือกใหม่” ที่นำเสนอแนวคิดใหม่และแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมลงมือทำอย่างจริงจัง หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
นายสุไพรพลกล่าวว่า จากประสบการณ์ของนายจักรภพ ซึ่งเคยลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตบางกอกน้อยในอดีต ทำให้เห็นศักยภาพของพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งอู่อารยธรรมสำคัญของกรุงเทพมหานคร ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับประวัติศาสตร์จากกรุงเก่าอยุธยา มีแม่น้ำลำคลอง วัดสำคัญ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จำนวนมาก ที่ยังคงมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชุมชนจนถึงปัจจุบัน
ด้วยศักยภาพดังกล่าว ตนจึงเห็นโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นที่และประชาชนในเขต โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่ตนและพรรคเพื่อไทยเตรียมผลักดัน ควบคู่กับนโยบายด้านอื่น ๆ ที่จะทยอยนำเสนอในช่วงการหาเสียง
“การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นเพียงหนึ่งในหลายแนวคิดที่ป๊อบตั้งใจจะนำเสนอ ยังมีนโยบายอีกจำนวนมากที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนผ่านการลงพื้นที่และการรณรงค์หาเสียง ขอแรงสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันด้วยรอยยิ้มและการทักทาย”
นายสุไพรพลกล่าวทิ้งท้ายว่า ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ประชาชนจะเริ่มเห็นป้ายหาเสียงของตนติดตั้งในจุดต่าง ๆ ทั่วเขตเลือกตั้ง แม้จำนวนป้ายอาจไม่มาก เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ แต่จะพยายามเลือกจุดที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมย้ำข้อความหาเสียงว่า “ป๊อบคนใหม่ ความคิดใหม่ เพื่อไทยทำได้”