ผอ.กกต.กทม.พร้อมรับสมัครสส. เตือนกองเชียร์ได้เบอร์อย่าร้องรำทำเพลงหวั่นขัดกม. ประกาศป้ายหาเสียงทยอยออก

"ผอ.กกต.กทม."ยืนยันพร้อมรับสมัครสส.กทม.ทั้ง 33 เขต ย้ำ กองเชียร์ ได้เบอร์แล้วอย่าร้องรำทำเพลง หวั่นเป็นมหรสพอาจขัดต่อกฎหมาย เผย ประกาศป้ายหาเสียงทยอยออก ขอผู้สมัครอย่าติดป้ายขวางทางจราจรหรือบางทัศนียภาพ
วันนี้ (27ธ.ค) ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวก่อนเปิดการรับสมัครถึงความพร้อมในการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตทั้ง 33 เขตของกรุงเทพมหานคร ว่า วันนี้มีความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และบุคลากร รวมถึงได้มีการซักซ้อม กระบวนการเป็นอย่างดี ดังนั้นเราจึงมีความพร้อมในการเปิดรับสมัครเลือกตั้ง
สำหรับขั้นตอนการเปิดรับสมัคร ในวันนี้จะเริ่มจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้ลงทะเบียนเวลาก่อนเวลา 08.30 น. ให้ถือว่า มาพร้อมกัน แล้วจะให้ผู้สมัครตกลงกันก่อน แต่หากตกลงกันไม่ได้ก็จะให้จัดลำดับก่อนจะจับหมายเลข และให้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบจำนวนเงินสดที่จะมาสมัคร 10,000 บาทหลังจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการจับฉลาก
ส่วนกองเชียร์ที่มาในวันนี้ ได้มีการกำชับห้ามจัดให้มีมหรสพหรืองานรื่นเริง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเป็นห่วง เพราะหากเมื่อได้เบอร์แล้วเกรงว่ากองเชียร์ จะร้องรำทำเพลงอาจเข้าข่ายการจัดมหรสพซึ่งอาจจะมีคนร้องเรียนตามมา ซึ่งเราได้มีการปราบเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้ผู้สมัครได้รับผลกระทบ และเมื่อได้เบอร์แล้วผู้สมัครสามารถเขียนเบอร์และหาเสียงได้เลย
ส่วนสถานที่การติดป้ายหาเสียงนั้น ตนได้ออกประกาศฉบับแรกตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม สามารถใช้เกณฑ์ของปี 2566 ไปพลางก่อนได้ และตอนนี้ได้ออกฉบับที่2 ซึ่งจะทยอยประกาศว่าสถานที่ใดติดป้ายได้ ก็ได้มีการกำชับผู้สมัครว่า พยายามอย่าติดป้าย กีดขวางการจราจร หรือไม่บดบังทัศนียภาพ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
เมื่อถามถึงการคาดการณ์จำนวนผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต ในกทม. ผอ.กกต.กทม.กล่าวว่าในครั้งที่แล้ว เขตที่มีผู้สมัครต่ำสุดประมาณ 9 คน สูงสุดคือ 20 คน ดังนั้นในปีนี้จึงมีการประมาณการว่าน่าจะมีผู้สมัครในแต่ละเขต เกิน 10 คนขึ้นไป.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 8.30 น.
ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
ได้ประกาศว่าผู้สมัคร ส.สกทม. ที่มาสมัครวันนี้ก่อนเวลา 8:30 น มีจำนวน 446 คน โดยผู้สมัครแต่ละเขตมีจำนวนค่อนข้างมาก โดยเขตเลือกตั้งที่9มีผู้สมัครน้อยสุดคือ 10คน และมากสุดคือเขตเลือกตั้งที่ 12 ,18 และ 23 มีผู้สมัครเขตละ 16 คน