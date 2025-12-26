xs
กกต.กทม.ซ้อมรับสมัคร สส.เขต ยันพร้อมเต็มที่ ย้ำเข้มตรวจสอบสิทธิ์ พบรองหัวหน้าพรรคบางคนไม่ไปเลือกตั้งซ่อม

กกต.กทม.ซ้อมรับสมัครเลือกตั้ง สส.33 เขต ยันพร้อมเต็มที่ ย้ำเข้มตรวจสอบสิทธิ์ หลังพบรองหัวหน้าพรรคบางคนไม่ไปเลือกตั้งซ่อม

วันนี้ ( 26 ธ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ พร้อมซักซ้อมระเบียบขั้นตอน และข้อกฎหมายการรับสมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเสมือนจริง ในพื้นที่ กทม. ซึ่งมีทั้งหมด 33 เขต ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ที่จะปฏิบัติงานในการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27- 31 ธ.ค.2568 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง กรุงเทพฯ


สถานที่รับสมัครจะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ด้านนอกเป็นพื้นที่ทำงานของสื่อมวลชน และพื้นที่ด้านในอาคารเป็นพื้นที่สำหรับการรับสมัคร โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการนำโต๊ะเก้าอี้มาจัดเรียงพักคอยสำหรับผู้สมัครที่มาก่อนเวลา 8.30 น. ตามผังที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้สมัครที่มาก่อนเวลาดังกล่าวจะถือว่า มาพร้อมกัน พร้อมได้ย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในการเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์ในการสมัคร หลังทราบว่า มีรองหัวหน้าพรรคหนึ่ง ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อม ทำให้ขาดสิทธิ์การรับสมัครในครั้งนี้ รวมไปถึงตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองว่า เป็นสมาชิกพรรคการเมืองครบ 30 วัน จนถึงวันเลือกตั้งหรือไม่ ตลอดจนคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด


สำหรับหัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรค แกนนำพรรค รวมถึงบรรดากองเชียร์จะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในพื้นที่ด้านล่างของอาคาร จะอนุญาตให้อยู่บนอัฒจรรย์ด้านบน หรืออยู่ถายนอกอาคารเท่านั้น และกำชับเรื่องการงดส่งเสียงดัง หรือการรบกวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส่วนผู้สมัครจะอนุญาตให้มีผู้ติดตามเข้ามาในพื้นที่รับสมัครได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผอ.กกต.กรุงเทพฯ ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้สำนักงาน กกต.กทม. มีความพร้อมทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร และได้ประชุมซักซ้อมขั้นตอนอย่างละเอียด และได้เห็นวัสดุอุปกรณ์ของจริง และมีการซักซ้อมหน้างาน หรือซักซ้อมเสมือนจริง เพื่อให้การเลือกตั้ง หรือการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถือว่าวันนี้มีความพร้อม 80 - 90% ที่เหลือขึ้นอยู่กับวันรับสมัคร 27 ธ.ค.นี้ โดยในการนัดหมายเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่เวลา 05.00 น. เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะรับสมัครรับเลือกตั้งในเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ย้ำว่าในช่วงของการจับหมายเลขนั้นจะไม่มีการถ่ายทอดสด แต่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพได้ตามความเหมาะสม

" ผู้สมัครเมื่อได้เบอร์แล้ว ได้ย้ำเตือนว่า ห้ามจัดให้มีมหรสพ หรือการรื่นเริงโดยเด็ดขาด สามารถขึ้นแห่ได้ แต่ไม่ให้มีมหรสพดนตรี หรือกลองยาว ผมเองได้กำชับไปแล้วว่าให้ค่อยทำไปทีละขั้นตอน ไม่ต้องรีบ ทุกขั้นตอนให้มีการบันทึกตามแบบ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวาย”







