“แสวง” ย้ำไม่มีเลื่อนวันเลือกตั้ง ยันแม้สู้รบไทย-กัมพูชาก็จัดคูหาให้หย่อนบัตรได้ คุยวางแผนรับสถานการณ์พิเศษแล้ว พร้อมเข้มตรวจสอบนโยบายหาเสียงพรรคการเมือง
วันนี้(17ธ.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. กล่าวถึงความชัดเจนถึงการเลื่อนวันเลือกตั้งกรณีเหตุสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า สถานการณ์ชายแดนกระทบความเป็นอยู่ของผู้อพยพรวมทั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้ปฏิบัติงาน แต่อาจจะไม่กระทบกับการเลือกตั้งเลย เพราะเรามีวิธีบริหารจัดการ เราคงอยากให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกำหนดวัน ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยในการแก้ปัญหา ซึ่งเราอำนวยความสะดวกอยู่แล้วอาจจะไม่ลำบากอะไร ซึ่งต้องย้ำว่าหากเป็นเพียงสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนเรามีแผนบริหารจัดการอยู่แล้ว แต่หากมีการประกาศกฎอัยการศึก ก็ต้องดูว่าประกาศแบบไหน ดูสาระสำคัญของกฎอัยการศึก
เมื่อถามว่าหากถึงกำหนดวันเลือกตั้งแล้วเกิดสถานการณ์สู้รบขึ้นจะยังสามารถประกาศเลื่อนเลือกตั้งได้หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า หากเราประกาศให้มีการเลือกตั้ง แสดงว่าเราสามารถจัดการเลือกได้ ไม่ว่าวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้น มันก็ไม่กระทบ เพราะเราบริหารงานในสถานการณ์พิเศษ พื้นที่พิเศษ ดังนั้นแสดงว่าวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่กระทบ อย่างไรก็ตามเราบริหารงานภายใต้กฎหมายที่ให้อำนาจจะทำน้อยกว่ากฎหมายไม่ได้ ส่วนจะสามารถจัดคูหาเลือกตั้งในศูนย์อพยพได้หรือไม่นั้น ยังตอบไม่ได้ ตอนนี้ยังต้องประเมินไปก่อน แต่เรามีทางออก เพราะรูปแบบมีทั้งการเอาคนไปหาหน่วยและเอาหน่วยไปหาคน
เมื่อถามว่าถึงการตรวจสอบนโยบายประชานิยมที่พรรคการเมืองจะใช้หาเสียงตามประกาศใหม่ของกกต. นายแสวง กล่าวว่า มีผลใช้บังคับวันนี้ การที่กกต.ประกาศฉบับนี้ออกมา เป็นไปตามกระแสเรียกร้องจากประชาชนและสังคม ที่อยากให้กกต.ทำหน้าที่ตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมืองให้มากขึ้นจากเดิม ซึ่งเราจะไปเชิญหน่วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาช่วยตรวจสอบ ส่วนกรณีผลการตรวจสอบของนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองนั้นจะทำได้หรือไม่ตนยังไม่สามารถตอบได้ อย่างไรก็ตามวิธีการทำงานจะยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
“ การออกประกาศนี้ยอมรับว่ากกต.ทำเกินที่กฎหมายกำหนดแต่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามความต้องการของสังคม ส่วนพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะสามารถส่งนโยบายให้กกต. ตรวจสอบ 20 วันก่อนวันเลือกตั้งได้หรือไม่นั้นต้องไปถามความพร้อมจากพรรคการเมืองแต่ละพรรค ”