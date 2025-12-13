เลขาฯ กกต.แจงอาจยกเว้นให้เลือกตั้งไม่พร้อมกันทั่วประเทศได้หากมีเหตุจำเป็น-ประกาศกฎอัยการศึก

เลขาฯ กกต.แจงแนวทางจัดการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร อาจยกเว้นได้กรณีมีเหตุจำเป็น - มีประกาศกฎอัยการศึก
วันนี้ ( 13 ธ.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์ชี้แจงเรื่องการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ว่าทำไมต้องเลือกตั้งพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร หากจัดให้มีเลือกตั้งไม่พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร จะยังผลให้การเลือกตั้ง เป็นโมฆะ คือเสียเปล่า ไม่มีผลบังคับตามกฎหมายตั้งแต่แรก เสียหาย สูญเปล่า ทั้งในแง่ผลการเลือกตั้ง เสียเวลาของผู้เกี่ยวข้อง เสียงบประมาณของหลวง เงินทอง ทรัพย์สินของเอกชน ผู้สมัคร พรรคการเมือง และเสียโอกาสในการพัฒนาประทศ เป็นต้น
นายแสวง กล่าวว่ากรณีมีเหตุจำเป็นจะมีแนวทางในการทำให้เลือกตั้งเป็นวันเดียวกันทั่วนอกราชอาณาจักรได้อย่างไร
แนวทางแรก คือเลือกตั้งตามวันเลือกตั้ง วันเดิมที่ กกต. กำหนดใว้ตาม มาตรา 103 ของรัฐธรมมนูญ กล่าวคือเลือกตั้งภาย 60 วันหลังมีการยุบสภา คือ ไม่เลื่อนวันเลือกตั้งออกไป หรือไม่กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ โดยหลักการนำผู้มีสิทธิไปหาหน่วยเป็นการบริหารในสถานการณ์พิเศษ หรือพื้นที่พิเศษ
และเลือกตั้งตามวันที่กำหนดขึ้นใหม่ ตามมาตรา 104 กรณีมีเหตุจำเป็น แต่ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับแต่เหตุจำเป็นนั้นสิ้นสุดลง และประกาศกฎอัยการศึก มีผลกับการเลือกตั้งหรือไม่ จากภัยที่อาจเกิดจากภายในหรือภายนอกประเทศก็ได้ จะประกาศครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร หรือบางพื้นที่ก็ได้ ประกาศกฎอัยการศึกจะเป็นเหตุจำเป็นตาม มาตรา 104 ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป ว่าแต่ละฉบับมีสาระสำคัญอย่างไร กระทบต่อการจัดให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ ไม่ใช่ทุกกฎอัยการศึกจะเป็นเหตุจำเป็นตามมาตรา 104 เมื่อพิจารณาว่าเป็นเหตุตามมาตรา 104 จึงมาพิจารณาตามแนวทางตามข้อ 2 ข้างต้น
อนึ่งไม่ว่าจะเหตุจำเป็นหรือไม่ เมื่ออายุสภาสิ้นสุดลง กกต.ต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทุกครั้ง ตามมาตรา 102 หรือมาตรา 103 ก่อน จึงจะไปใช้มาตรา 104 ได้