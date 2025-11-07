xs
รองผู้ว่าฯสุรินทร์ ปัดสั่งห้ามจัดงาน"ทวงคืนปราสาทตาควาย" ยันจัดได้แต่ต้องอยู่นอกเขตกฎอัยการศึก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุรินทร์- รองผู้ว่าฯสุรินทร์ ปัดสั่งห้ามจัดงาน “ทวงคืนปราสาทตาควาย” อ้างแค่แจ้งขอให้หาสถานที่จัดงานใหม่ ยันจัดกิจกรรมได้แต่ต้องอยู่นอกเขตพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก ชี้ อ.กาบเชิง เป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก 1 ใน 5 อำเภอของจ.สุรินทร์ อยู่ในการดูแลของฝ่ายทหาร

วันที่ (6 พ.ค.68) หลังจาก นายไพรัช คำมณี ชาวสุรินทร์ อินฟูลเอ็นเซอร์ชื่อดัง เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก “อ้อ ไพรัช-คนกรุงเทพ เหลา” ยกเลิกจัดงานกิจกรรม ทวงคืนปราสาทตาควาย ที่โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ในวันที่ 8 พ.ย. 68 หลังจากทางจังหวัดฯไม่ให้จัดงานดังกล่าวที่โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ทำให้ “อ้อ ไพรัช” ต้องเปลี่ยนมาจัดที่วัดบึงบูรพา บ.โคกลาว ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นวัดภายในหมู่บ้านโคกลาว แทน โดยไม่ได้จัดเป็นกิจกรรมทวงคืนปราสาทตาควาย เหมือนเดิม แต่เป็นการเปลี่ยนมาจัดงานทำบุญ ร่วมบริจาคเงินถวายวัด เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์แทน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ล่าสุด นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ชี้แจงกรณีถึงดังกล่าว ว่า ทางจังหวัดสุรินทร์ ไม่ได้ห้ามจัดกิจกรรมดังกล่าว และตนเองนั้นได้แจ้งไปยังนายอำเภอกาบเชิงไห้ประสานต่อไปยังกลุ่มผู้จัดกิจกรรม เกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย คือ ในพื้นที่อำเภอกาบเชิง เป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก และ ห้ามมีการชุมนุม ในสถานศึกษา สถานพยาบาล และ ศาสนสถาน ฉะนั้นให้หาสถานที่ใหม่ให้เหมาะสม นอกเขตอัยการศึก หรือ ในพื้นที่ของเอกชนตามความเหมาะสม ย้ำว่าไม่ได้ห้ามให้จัดกิจกรรมดังกล่าว

ปราสาทตาควาย
ด้าน นายกิตติ สัตย์ซื่อ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จ.สุรินทร์ มีพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก อยู่ 5 อำเภอ หนึ่งในนั้นคือ อ.กาบเชิง คือว่า เราไม่ได้ให้นำ พ.ร.บ.การชุมนุม มาใช้ในพื้นที่นี้ แต่ถ้าหากมีการชุมนุมเมื่อไหร่ ก็ต้องไปขออนุญาต หรือไปว่าด้วยกฎหมายอาญาสิทธิ์ของทหาร ซึ่งอยู่ในการดูแลของฝ่ายทหาร

นายกิตติ สัตย์ซื่อ ปลัดจังหวัดสุรินทร์

รองผู้ว่าฯสุรินทร์ ปัดสั่งห้ามจัดงาน"ทวงคืนปราสาทตาควาย" ยันจัดได้แต่ต้องอยู่นอกเขตกฎอัยการศึก
นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ปราสาทตาควาย
นายกิตติ สัตย์ซื่อ ปลัดจังหวัดสุรินทร์
