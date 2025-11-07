รองผู้ว่าฯสุรินทร์ ปัดสั่งห้ามจัดงาน“ทวงคืนปราสาทตาควาย” ยันจัดได้แต่ต้องอยู่นอกเขตกฎอัยการศึก

สุรินทร์- รองผู้ว่าฯสุรินทร์ ปัดสั่งห้ามจัดงาน “ทวงคืนปราสาทตาควาย” อ้างแค่แจ้งขอให้หาสถานที่จัดงานใหม่ ยันจัดกิจกรรมได้แต่ต้องอยู่นอกเขตพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก ชี้ อ.กาบเชิง เป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก 1 ใน 5 อำเภอของจ.สุรินทร์ อยู่ในการดูแลของฝ่ายทหาร
วันที่ (6 พ.ค.68) หลังจาก นายไพรัช คำมณี ชาวสุรินทร์ อินฟูลเอ็นเซอร์ชื่อดัง เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก “อ้อ ไพรัช-คนกรุงเทพ เหลา” ยกเลิกจัดงานกิจกรรม ทวงคืนปราสาทตาควาย ที่โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ในวันที่ 8 พ.ย. 68 หลังจากทางจังหวัดฯไม่ให้จัดงานดังกล่าวที่โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ทำให้ “อ้อ ไพรัช” ต้องเปลี่ยนมาจัดที่วัดบึงบูรพา บ.โคกลาว ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นวัดภายในหมู่บ้านโคกลาว แทน โดยไม่ได้จัดเป็นกิจกรรมทวงคืนปราสาทตาควาย เหมือนเดิม แต่เป็นการเปลี่ยนมาจัดงานทำบุญ ร่วมบริจาคเงินถวายวัด เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์แทน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ชี้แจงกรณีถึงดังกล่าว ว่า ทางจังหวัดสุรินทร์ ไม่ได้ห้ามจัดกิจกรรมดังกล่าว และตนเองนั้นได้แจ้งไปยังนายอำเภอกาบเชิงไห้ประสานต่อไปยังกลุ่มผู้จัดกิจกรรม เกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย คือ ในพื้นที่อำเภอกาบเชิง เป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก และ ห้ามมีการชุมนุม ในสถานศึกษา สถานพยาบาล และ ศาสนสถาน ฉะนั้นให้หาสถานที่ใหม่ให้เหมาะสม นอกเขตอัยการศึก หรือ ในพื้นที่ของเอกชนตามความเหมาะสม ย้ำว่าไม่ได้ห้ามให้จัดกิจกรรมดังกล่าว
ด้าน นายกิตติ สัตย์ซื่อ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จ.สุรินทร์ มีพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก อยู่ 5 อำเภอ หนึ่งในนั้นคือ อ.กาบเชิง คือว่า เราไม่ได้ให้นำ พ.ร.บ.การชุมนุม มาใช้ในพื้นที่นี้ แต่ถ้าหากมีการชุมนุมเมื่อไหร่ ก็ต้องไปขออนุญาต หรือไปว่าด้วยกฎหมายอาญาสิทธิ์ของทหาร ซึ่งอยู่ในการดูแลของฝ่ายทหาร