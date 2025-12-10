กกล.บูรพา ออกประกาศ ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ในพื้นที่ 4 อำเภอ ตามแนวชายแดน สระแก้ว

กกล.บูรพา ออกประกาศ ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ในพื้นที่ 4 อำเภอ ตามแนวชายแดน จ. สระแก้ว เพื่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ และรอดพ้นจากความหวาดระแวงภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ
วันนี้ (10ธ.ค.) พลตรี เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ออก ประกาศกองกำลังบูรพา เรื่อง ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดด้วยพระราชบัญญัติกฏอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ กำหนดให้อำนาจแก่ฝ่ายทหารในเขต พื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก เพื่อให้เกิดความมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง มีความปลอดภัย เกิดความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ และรอดพ้นจากความหวาดระแวงภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติ รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทย
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติกฏอัยการศึกพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงกำหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลา ๑๙๐๐ - ๐๕๐๐ ในพื้นที่ ๔ อำเภอ ตามแนวชายแดน ได้แก่ อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ และอำเอาเภอคลองหาด
ข้อ ๒ ใช้มาตรการตามกฎหมาย ให้การปฏิบัติยังคงเป็นไปตามพระราชบัญญัติกฏอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ อย่างเคร่งครัด อำนาจที่ให้นี้ ครอบคลุมถึงการควบคุมพื้นที่ การควบคุมคุมคล การตรวจคันที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบ หรือกระทบต่อความมั่นคง
ข้อ ๓ การมีผลบังคับใช้ประกาศนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘