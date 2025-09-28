กกต.เผยเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ เขต 5 เรียบร้อย ปลื้มแห่รอใช้สิทธิ์คาดไม่ต่ำกว่า 60% รู้ผลไม่เกิน 2 ทุ่ม

กกต.เผยเปิดหน่วยเลือกตั้งสส.ศรีสะเกษ เขต 5 เรียบร้อย ปลื้มปชช.แห่รอใช้สิทธิ์คึกคัก มั่นใจเหตุความไม่สงบไม่กระทบหย่อนบัตร คาดใช้สิทธิ์ไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ไม่เกิน 20:00 น รู้ผล
วันนี้ (28 ก.ย.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. พร้อมด้วย นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการกกต.ลงพื้นที่อำเภอขุนหาญและอำเภอภูสิงห์ เพื่อติดตามการลงคะแนนเลือกตั้งสส.ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่ง โดยเลขาธิการกกต.ได้ให้กำลังใจและคำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง ในการปฏิบัติงานกับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ให้ทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย พร้อมให้สัมภาษณ์
ขอบคุณชาวศรีสะเกษเขต 5 คืออำเภอภูสิงห์และขุนหาญ ที่มีจิตใจเข้มแข็งรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและภาคประชาชนที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ด้วยความเรียบร้อย เราเข้าใจถึงความเป็นห่วงของคนไทยที่หวังว่ากกต.จะสามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่ แต่จากที่มาสังเกตการณ์เปิดหน่วยเลือกตั้งเช้านี้พบมีผู้มารอใช้สิทธิ์กันมากสภาพอากาศก็เป็นใจ แม้เมื่อคืนจะมีฝนตกแต่เช้านี้เปิดหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ไม่มีฝนตกที่อยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันให้มาก โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน 127,134 คน หน่วยเลือกตั้ง 236 หน่วย ซึ่งกรรมการประจำหน่วย พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 8:00-17:00 น.
"อยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์กันให้เร็ว เพราะอาจจะยังคงมีฝนตกเกิดขึ้นได้ หลังจากที่สังเกตการณ์เปิดหน่วย มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคักมีการมาต่อแถวเพื่อใช้สิทธิ์ แต่โดยสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น กกต.ก็คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ส่วนการกระทำผิดกฎหมายจากที่ได้พูดคุยกับชุดเคลื่อนที่เร็วที่ได้มีการออกตรวจตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ข้อมูลการร้องเรียนขณะนี้เป็นเรื่องของการปราศรัย ก็เป็นเรื่องว่าคำพูดนั้นผิดหรือไม่ แต่การกระทำที่ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต ผู้สมัครทั้ง 2 พรรคยังอยู่ในกรอบ ภาพรวมก็น่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการคาดว่าไม่เกิน 20:00 น จะทราบผล
เมื่อถามว่าสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนจะมีผลให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์น้อยหรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้จัดการเลือกตั้งคำนึงถึงอยู่แล้ว แต่จากการพูดคุยกับผู้มาใช้สิทธิ์ยังคงมั่นใจในรัฐว่าจะให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ และคิดว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะให้ความร่วมมือในการออกมาใช้สิทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่วนสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งวันนี้ไม่น่าจะมีเหตุปัจจัยอะไร
"จริงๆเราประสานกับหน่วยงานความมั่นคง กกต. มีหน้าที่เพียงจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่เราคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก แต่ถ้ามีเหตุอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดไว้เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงต้องร่วมมือกับเรา ซึ่งเราก็จะดูตามอำนาจ บทบาทหน้าที่ของเราว่าทำอะไรได้บ้าง กฎหมายมีอยู่แล้วแต่ในเรื่องของความปลอดภัย ความมั่นคงเป็นเรื่องของหน่วยงานความมั่นคง ฝ่ายปกครองที่จะช่วยกันดูแลซึ่งเราก็มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว