กกต.ตรวจรับอุปกรณ์เลือกตั้งซ่อม สส.ศรีสะเกษ “แสวง” เผยร้องเรียนแล้ว 4 เรื่อง

กกต.ตรวจรับส่งวัสดุอุปกรณ์พร้อมเลือกตั้งส.ส. ศรีสะเกษเขต 5 พรุ่งนี้(28) "แสวง"เผยมีร้องเรียน 4เรื่องเกี่ยวกับการปราศรัยหาเสียง
วันนี้(27 ก.ย.)นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต.พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการลงคะแนน เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยได้ลงพื้นที่อำเภอขุนหาญ เพื่อสังเกตการณ์การตรวจรับวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง ณ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อขุนหาญ และที่ศาลาประชาคมสิงหคีรี ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
นายแสวง บุญมี กล่าวว่าจากที่ได้ลงสังเกตการณ์ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่อำเภอขุนหาญ ซึ่งมี 150 หน่วยและได้มีการสอบถามผู้เกี่ยวข้องได้รับคำยืนยันว่ามีความพร้อมทุกอย่าง ความพร้อมของกรรมการประจำหน่วยที่จะทำงานในวันเลือกตั้งพรุ่งนี้ซึ่งจะขออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้ง 236 หน่วยคือที่อำเภอขุนหาญและอำเภอภูสิงห์ก็คิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนับตั้งแต่เปิดการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงปิดการลงคะแนนเวลา 17:00 น.และกว่าจะนับคะแนนเสร็จ
เมื่อถามถึงแผนรองรับกรณีอาจเกิดเหตุความไม่สงบไทย-กัมพูชานายแสวงกล่าวว่า จริงๆก่อนมาถึงวันนี้เราได้มีการประเมินกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดทั้งฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองและพี่น้องประชาชนก่อนที่จะมากำหนดให้วันที่ 28 ก.ย.เป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สิ่งที่ประเมินก็คือ1.เรามีความมั่นใจกับฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองและหน่วยงานของเรา 2.ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้ว 3.เราได้มีการประชาคมกับผู้ที่เกี่ยวข้องคือหน่วยงานของรัฐ ภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ทั้งสองอำเภอทุกคนอยากให้มีผู้แทน อยากให้มีการออกเสียงลงคะแนนทั้ง 3 เหตุการณ์จึงทำให้เรากำหนดวันที่ 28 ก.ย. เป็นวันลงคะแนน
นายแสวง ยังกล่าวถึงบรรยากาศการแข่งขันเลือกตั้งว่า ทั้งสองฝ่ายอยู่ในกติกาอาจมีกระทบกระทั่งกันบ้างในทางหาเสียงซึ่งเขาเรียกว่ามีการแข่งขันกันเข้มข้นแสดงถึงความสนใจและเอื้อให้ประชาชนได้มาลงคะแนนเสียง ส่วนกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนก็เป็นเรื่องที่เกิดจากเวทีหาเสียงเกิดจากการปราศรัย ซึ่งเท่าที่สอบถามปัจจุบันมีอยู่ 4 เรื่องซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบว่าเข้าข่ายเป็นความผิดหรือไม่ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดอยู่
สำหรับการเลือกตั้งสส.ศรีสะเกษ เขต5 แทนตำแหน่งที่ว่างเป็นการเลือกแทนนายอมรเทพ สมหมาย สส.พรรคเพื่อไทยที่เสียชีวิต โดยเขตเลือกตั้งดังกล่าวประกอบไปด้วยอำเภอขุนหาญและอำเภอภูสิงห์ รวม 236 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 2 คนคือ หมายเลข 1 น.ส.ภูริกา สมหมาย พรรคเพื่อไทย และหมายเลข 2 น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล พรรคภูมิใจไทย โดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ย.ตั้งแต่เวลา 08:00-17:00 น