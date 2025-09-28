(คลิป)ปชช.ใช้สิทธิเลือกซ่อมส.ส. เขต 5 ศรีสะเกษคึกคัก ศึก“ภท.”ชิง “พท.”ท่ามกลางชายแดนตึงเครียด

ศรีสะเกษ- ประชาชนแห่ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 ศรีสะเกษ คึกคักตั้งแต่เปิดหีบ ศึกผู้สมัครฯจาก 2 พรรค “ภูมิใจไทย” ชิง “เพื่อไทย” ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนตึงเครียด “เลขาธิการ กกต.” ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้ง ย้ำจัดการเลือกตั้งอย่างสุจริต ยุติธรรม คาดปชช.ใช้สิทธิ 60% รู้ผลคะแนนไม่เกิน 2 ทุ่มวันนี้
วันนี้ ( 28 ก.ย.65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขุนหาญ และอำเภอภูสิงห์ เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีประชาชนเดินทางมาเข้าคิวรอใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียงก่อนเวลาเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 08.00 น. ก่อนเริ่มการลงคะแนน คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และประชาชนผู้มาใช้สิทธิ ได้ร่วมกันเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนชาวไทยในการใช้สิทธิทางประชาธิปไตย และตระหนักถึงหน้าที่พลเมืองในการเลือกตัวแทนเข้าสภาผู้แทนราษฎร
ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 12 โรงเรียนบ้านจะเนียว ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ มีประชาชนทยอยมารอก่อนเวลาเปิดหีบอย่างหนาแน่น โดยผู้มาใช้สิทธิคนแรกของหน่วยดังกล่าวคือ นายสัญญา อุ่นแก้ว อายุ 49 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ หลังจากครั้งก่อนต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากปัญหาด้านข้อกฎหมายและการร้องเรียน ตนตั้งใจมาก วันนี้มารอตั้งแต่เช้า เพราะถือว่าการเลือกตั้งคือหน้าที่ของประชาชน และตนก็ไม่เคยพลาด นายสัญญากล่าว
ขณะเดียวกัน คุณยายหนูทิพย์ สุภาพ อายุ 80 ปี เป็นหนึ่งในผู้สูงอายุที่มารอใช้สิทธิตั้งแต่เช้าเช่นกัน โดยเปิดเผยว่า“ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ ถ้ายังมีแรงเดิน ก็จะมาเลือกตั้งทุกครั้ง เพราะนี่คือสิ่งที่เราควรทำในระบอบประชาธิปไตย ตนรู้สึกภูมิใจมากทุกครั้งที่ได้กาบัตรเลือกตั้ง
นอกจากนี้ ยังมีประชาชนกลุ่มผู้พิการ และคนทุกเพศทุกวัย ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้า โดยไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายใด ๆ เกิดขึ้น ขณะที่สภาพอากาศในพื้นที่ถือว่าเอื้ออำนวย ไม่มีฝนตก ฟ้าเปิดตลอดทั้งวัน ทำให้การเดินทางมาใช้สิทธิ์ของประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้าน นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในอำเภอขุนหาญ และอำเภอภูสิงห์ เปิดเผยว่า การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 236 หน่วย แบ่งเป็น อำเภอขุนหาญ 150 หน่วย และอำเภอภูสิงห์ 86 หน่วย มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมกว่า 120,000 คน
“บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทุกคนมีความพร้อมและปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม และโปร่งใส ที่สำคัญคือวันนี้ฝนไม่ตก ถือว่าอากาศเป็นใจมาก ประชาชนก็ให้ความร่วมมืออย่างดี” นายแสวงกล่าว
สำหรับกรณีการร้องเรียนเรื่องการปราศรัยของผู้สมัครฯ ทั้ง 2 หมายเลข คือ นางสาวภูริกา สมหมาย ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 และ นางสาวจินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล จากพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2 นั้น นายแสวงเปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลและพยานหลักฐาน ว่ามีความผิดหรือไม่ ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทั้งนี้ กกต.คาดว่า จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 แม้จะมีปัจจัยด้านความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนบางจุดที่อาจทำให้ประชาชนบางส่วนลังเลในการเดินทางมาใช้สิทธิ์
สำหรับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ คาดว่าจะทราบได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ของวันเดียวกัน หากไม่มีเหตุขัดข้องหรือปัญหาในการนับคะแนน