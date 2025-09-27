กกต.ลงพื้นที่ศรีสะเกษเขต 5 ตรวจความพร้อมเลือกตั้งซ่อม ย้ำมั่นใจเรียบร้อยแม้ชายแดนตึงเครียด

ศรีสะเกษ-เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงพื้นที่ ตรวจสอบความเรียบร้อย มั่นใจจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ศรีสะเกษเขต 5 ได้ตามกำหนด ไร้ปัญหาแม้ยังมีสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
วันนี้ (27 ก.ย.) ที่หอประชุม โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงพื้นตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง
เขตเลือกตั้งที่ 5 ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขุนหาญ และอำเภอภูสิงห์ โดยอำเภอขุนหาญมี 150 หน่วย และอำเภอภูสิงห์ 86 หน่วย รวมทั้งหมด 236 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 127,143 คน
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่าวันนี้ได้เดินทางมาตรวจสอบการจัดเตรียมอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างมีความพร้อม ทั้งในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รวมถึงระบบการรับส่งเอกสารและอุปกรณ์ ซึ่งมั่นใจว่าการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ (28 ก.ย.2568) จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตั้งแต่เวลาเปิดหีบเลือกตั้ง 08.00 น. จนถึงปิดหีบเวลา 17.00 น. และส่งคืนอุปกรณ์
ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่ประชาชนกังวลจะกระทบการเลือกตั้งนั้น ได้ติดตามและประสานงานใกล้ชิดกับฝ่ายปกครอง หน่วยงานด้านความมั่นคง และชาวบ้านในพื้นที่ จึงเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งสามารถจัดขึ้นได้ตามกำหนด พร้อมย้ำ 3 เหตุผลสำคัญ ที่ทำให้มั่นใจ คือ ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ ต่อมาประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติ และมีประชาคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชนทั้งสองอำเภอต
ส่วนการร้องเรียนนั้น ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการหาเสียงเข้าสู่ กกต.จังหวัดแล้ว 4 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นประเด็นการอภิปรายบนเวทีหาเสียง ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเข้าข่ายทำผิดหรือไม่ โดยย้ำว่าการแข่งขันทางการเมืองในครั้งนี้มีความเข้มข้น แต่ยังเป็นไปตามกติกา และถือว่าเป็นบรรยากาศที่สะท้อนถึงความสนใจของประชาชนในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง