กกต.เผยเลือกตั้งซ่อม สส.เชียงราย ยังไร้เรื่องร้องเรียน หวังเกิดกับทุกเขตในการเลือกทั่วประเทศ

เลขาฯ กกต.เผย เลือกตั้งซ่อม สส. เขต 7 เชียงราย ยังไร้เรื่องร้องเรียน หวังเกิดกับทุกเขตในการเลือก สส.ทั่วประเทศครั้งหน้า เผย ไม่เกิน 3 ทุ่มรู้ผล
วันนี้ (14 ก.ย.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์หลังตรวจความเรียบร้อยในการลงคะแนนเลือกตั้ง สส.เชียงราย เขต 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ศูนย์รวมคะแนนประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ว่า ตั้งแต่ 08:00 น. จนถึงเวลา 15:00 น. สถานการณ์โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตที่ 7 จังหวัดเชียงราย แม้สถานการณ์จะไม่เอื้ออำนวยให้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่โดยรวมผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ออกมาใช้สิทธิ โดยจากการลงตรวจตามหน่วยเลือกตั้งนั้น คาดคะเนจากสายตาที่เห็นคิดว่ามีจำนวนน่าพอใจ แต่สุดท้ายต้องดูเวลาปิดหน่วยเลือกตั้ง 17:00 น. จึงจะทราบว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจะใกล้เคียงที่ตั้งเป้าหมายไว้มากแค่ไหน
ซึ่งจริงๆ ก็เห็นใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพราะบางเขตเลือกตั้งอย่างอำเภอเชียงแสน ที่อีกไม่นานก็จะมีการเลือกตั้ง สจ.แทนตำแหน่งที่ว่าง อาจจะทำให้ประชาชนสับสนระหว่างการเลือก สจ.กับ สส..เกิดบัตรเสียได้
ทั้งนี้ ขอขอบคุณทั้งฝ่ายปกครองและคณะกรรมการเขต และอนุกรรมการเขตทุกแห่งที่ช่วยกันรณรงค์ พร้อมทั้ง กกน.ดูแลการเลือกตั้ง 285 หน่วย ที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทำให้การเลือกตั้งจนถึงเวลา 15.00 น.ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ส่วนเรื่องการกระทำที่อาจทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในขณะนี้ ยังไม่มีการกระทำและไม่มีการคัดค้านแต่อย่างใด เท่าที่ได้รับรายงานสถานการณ์ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งยังเหลือเวลาอีกเกือบ 2 ชม. อยากเชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกผู้แทนที่ท่านคิดว่าเหมาะสมสำหรับไปทำหน้าที่แทน แม้ว่าจะเหลือเวลาน้อยแต่ก็มีความสำคัญที่จะเข้ามาดูแลในพื้นที่ความเรียบร้อยและทำประโยชน์ของประชาชนในเขต
“จนกระทั่งถึงเวลานี้ยังไม่พบการร้องเรียนซึ่งต้องขอบคุณพรรคการเมือง และตัวผู้สมัครได้หาเสียงอยู่ภายใต้กรอบกติกา เมื่อถึงคราวเลือกตั้งทั่วไปในเวลาอีกไม่นานก็อยากให้ทุกเขตเลือกตั้งเป็นแบบนี้ รวมทั้งทีมงานผู้สมัคร รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด คณะอนุกรรมการและกรรมการเขต ผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัด กปน.ได้ทุ่มเททำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ”
โดยผลการนับคะแนนที่อำเภอแม่จัน เป็นสถานที่ใช้รวมผลคะแนนเขตเลือกตั้งที่ 7 มีการรายงานคะแนนแบบเรียลไทม์ จากการสอบถามกรรมการเขตเลือกตั้ง คาดว่า น่าจะทราบผลการผลคะแนนเลือกตั้งไม่เกิน 21:00 น