"แสวง" เผย กกต.จว.ยังประสานหน่วยมั่นคงประเมินเคาะวันเลือกตั้งซ่อม เขต 5 ศรีสะเกษ ให้ขยายได้จนกว่าสงบ

เลขาฯกกต. เผย กกต.จังหวัดยังต้องประสานหน่วยงานความมั่นคงประเมินสถานการณ์ เพื่อกำหนดวันเลือกตั้งซ่อม เขต 5 ศรีสะเกษ ประกาศ กกต. ให้ขยายการจัดการเลือกตั้งได้จนกว่าสถานการณ์จะสงบเรียบร้อย
วันนี้ (15 ส.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดศรีสะเกษ เขต 5 หลังต่อเลื่อนออกไปจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่าขณะนี้สถานการณ์ถือว่าดีขึ้น เพราะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ กปน. กลับไปในพื้นที่ทั้งหมดแล้ว แต่ต้องรอสิ่งที่จะรับรองถึงความปลอดภัย ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วย ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งกกต. เขต ได้มีการไปประสานกับฝ่ายความมั่นคง ว่า สถานการณ์ขณะนี้พร้อมจะให้มีการเลือกตั้งซ่อมได้หรือไม่ ถ้าได้รับความปลอดภัย กกต. ก็จะมีการพิจารณากำหนดการเลือกตั้งต่อไป ซึ่งในพื้นที่ก็จะมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ทหาร ที่รับผิดชอบโดยตรง โดยเฉพาะกองทัพภาคที่ 2 ล่าสุดเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัด ศรีสะเกษ ก็ได้มีการประสานงานไปแล้ว
ส่วนจะเป็นทหารที่จะช่วยกำหนดวันเลือกตั้ง ให้กับ กกต. หรือไม่นั้น เลขาธิการกกต. กล่าวว่า ตนเองไม่สามารถตอบได้ แต่ได้มีการประสานกับฝ่ายความมั่นคง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ว่าประชาชนจะปลอดภัย
"กกต. สามารถขยายระยะเวลาการกำหนดวันเลือกตั้งได้เรื่อยๆ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ กกต. ที่ระบุไว้ว่าจนกว่าเหตุการณ์จะสงบเรียบร้อย ดังนั้นก็ต้องรอดูว่าเหตุการณ์จะสงบเรียบร้อยเมื่อไร ทำให้ กกต ต้องไปประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่"