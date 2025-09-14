กกต.ชี้อากาศเป็นใจคาดเลือกตั้งซ่อมเชียงรายใช้สิทธิ 65% พบปชช.ตื่นตัวมารอแต่เช้า รู้ผลก่อน 3 ทุ่ม

กกต. คาดผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อม สส.เชียงราย ร้อย 65% เหตุอากาศเป็นใจ พบประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์แต่เช้า รู้ผลก่อน 3 ทุ่มคืนนี้
วันนี้ (14 ก.ย.) นายแสวงบุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินทางลงพื้นที่สังเกตการณ์เลือกตั้งเขต 7 จังหวัดเชียงราย ที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่ 12 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสบคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
นายแสวงกล่าวว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมารอใช้สิทธิ์ทั้ง 2 หน่วยภายในโรงเรียนบ้านสบคา ซึ่งวันนี้สภาพอากาศเป็นใจท้องฟ้าปลอดโปร่ง หากเป็นไปเช่นนี้จะมีส่วนทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากยิ่งขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ดีที่อากาศเอื้ออำนวยในการออกเสียงเลือกตั้งวันนี้ ซึ่งมีตั้งเป้าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 65 แม้จะเป็นงานยาก เพราะมีเงื่อนไขในเรื่องของกำหนดเวลายุบสภา แต่ด้วยความร่วมมือของทั้งพรรคการเมืองและผู้สมัคร และทางจังหวัดเชียงราย กกต.จังหวัดเชียงราย คาดว่าตัวเลขผู้ออกมาใช้สิทธิ์จะใกล้เคียงเป้าที่ได้ตั้งเป้าไว้
สำหรับการรายงานผล เมื่อปิดหน่วยในเวลา 17.00 น. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะมีการตรวจบัตรและนับคะแนน คาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 20.00 - 21.00 น.
ขณะที่นายชรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยระบุว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของชาวจังหวัดเชียงราย และเลขา กกต.ได้มาตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งซ่อม สส.เขตเลือกตั้งที่ 7 พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภาเป็นหน้าที่ของชาวจังหวัดเชียงราย โดยออกมาใช้สิทธิตั้งแต่เวลา 8.00 น ถึง 17.00 น
สำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขตเลือกตั้งที่ 7ครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 อำเภอ ได้แก่ เชียงแสน เชียงของ ดอยหลวง เวียงแก่น แม่จัน โดยมีผู้มีสิทธิรวม 133,960 คน และมีหน่วยเลือกตั้ง 285 หน่วยเลือกตั้ง