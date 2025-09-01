กรมลดโลกร้อน ผนึกม.แม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (กรมลดโลกร้อน) ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2568 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาแนวทางและออกแบบ กิจกรรมการท่องเที่ยว และรับมือต่อผลกระทบและภัยพิบัติต่าง ๆ ได้
โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายโกเมศ พุทธสอน รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย นายพัฒณพงษ์ นาคะพงษ์ ปลัดอำเภอเทิง นางสาวระเบียบ ภูผา ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ที่มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม ดร.ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง และอาจารย์ศรุตนันท์ โสภณิก ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการให้ความรู้ตลอดระยะเวลา 3 วันของกิจกรรม ซึ่งมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เครือข่าย ทสม. องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมรวม 60 คน
-วันที่ 27 สิงหาคม 2568 คณะศึกษาดูงานกิจกรรม “แนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการท่องเที่ยวของชุมชนผาหมี” ผ่านการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ กิจกรรมตำข้าวปุ๊กงา การปั่นฝ้าย/ปักผ้าพื้นเมือง และการแปรรูปกาแฟแบบดั้งเดิม โดยหลังจากกิจกรรมศึกษาดูงานได้มีการสรุปผลการเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อยอดการใช้เรื่องราวของชุมชนให้เกิดคุณค่าใหม่ ที่จะสร้างความน่าสนใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนได้ตลอดปี
-วันที่ 28 สิงหาคม 2568 สร้างความเข้าใจเรื่อง Climate Change สถานการณ์ความเสี่ยง ภัยพิบัติ และวิเคราะห์ผลกระทบในระดับพื้นที่ และแนวทางการปรับตัวภาคท่องเที่ยว ตลอดจนการเตรียมความพร้อมการรับมือของภาคท่องเที่ยว และแนวคิดหลักการบริหารจัดการภาคท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้เข้าร่วม สร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
-วันที่ 29 สิงหาคม 2568 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการรับมือสำหรับภาคท่องเที่ยว และออกแบบกิจกรรม/การปรับรูปแบบการท่องเที่ยวตามบริบทและสถานการณ์ความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ ในการกำหนดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม