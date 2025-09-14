เลือกตั้งซ่อมส.ส.เชียงราย เขต 7 คึกคัก กกต.ตั้งเป้าคนใช้สิทธิร้อยละ 65

เชียงราย – เปิดหีบเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7 เชียงราย แทน “พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน” อดีต ส.ส.ที่ถูกตัดสิทธิ์ 10 ปี คึกคัก..คนแห่ออกบ้านเข้าคูหากันแต่เช้า กกต.คาดคนใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 65%
วันนี้ (14 ก.ย..) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขต 7 จ.เชียงราย แทนนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน อดีต ส.ส.จากพรรคเพื่อไทยซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินพ้นจากการเป็น ส.ส.และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี พบว่ามีประชาชนทยอยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างคึกคัก แม้จะมีผู้สมัครเพียง 2 คนคือนายสง่า พรมเมือง หมายเลข 1 จากพรรคเพื่อไทยและนายสุทัศน์ ยาละ หมายเลข 2 จากพรรคประชาชน
ด้านนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นายชูชาติ สงวนสุข ผู้อำนวยการ กกต.ประจำ จ.เชียงราย นำคณะเดินทางไปตรวจความพร้อมตามจุดต่างๆ และไปดูการใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 6 และ 7 โรงเรียนบ้านสบคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
นายแสวง กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 285 หน่วย ช่วงเช้าพบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ แม้บางพื้นที่จะมีฝนตกโปรยปรายลงมาบ้างแต่ก็ไม่หนักมากนัก จึงเชื่อว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 65 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด และคาดว่าจะทราบผลเลือกตั้งในช่วงคเวลาประมาณ 20.00 -21.00 น. ของวันเดียวกันนี้ต่อไป
เขตเลือกตั้งที่ 7 จ.เชียงราย ประกอบด้วย อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง อ.เวียงแก่น อ.เชียงของ (ยกเว้น ต.บุญเรือง) และ ต.จันจว้า และ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 นายพิเชษฐ์ได้คะแนน 31,588 คะแนน รองลงมาคือนายประหยัด เสียงดัง จากพรรคพรรคก้าวไกล 25,889, น.ส.มิรันตี บุญแก้ว จากพรรคภูมิใจไทย 18,153 คะแนน ฯลฯ.