กาญจนบุรี - เปิดร่างแผนจัดการวันสมัครรับเลือกตั้ง-วันเลือกตั้ง สส.กาญจนบุรี เขต 4 ขึ้นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง หลัง สส.ศักดิ์ดาฯลาออก จากพรรคเพื่อไทย คาด 19 ต.ค.68 เข้าคูหาลงคะแนน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เขต 4 ได้ ได้มีหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง ประกาศขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.2568 เป็นต้นไป ดังนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงต้องประกาศรับสมัครและกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 4 ขึ้นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างลง มีผลเมื่อประกาศในพระราชกฤษฎีกา
จากกรณีข้างต้น ล่าสุดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง เบื้องต้น ดังนี้ วันที่ 9 กันยายน 2568 วันที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 ว่างลง
วันที่14 กันยายน 2568 วันสุดท้ายที่คาดว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผลไข้บังคับ วันที่ 15 กันยายน 2568 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง (ม.12) คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันรับสมัคร (ม.12)
วันที่ 22 - 26 กันยายน 2568 วันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง (ม.12) รวม 5 วันวันที่ 23 กันยายน 2568 วันสุดท้ายในการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.30)) วันสุดท้ายในการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ม.36) ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน วันที่ 28 กันยายน 2568 วันสุดท้ายในการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ม.36) วันยุดท้ายในการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ม.19 และ ข้อ 25) ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน
วันที่ 3 ตุลาคม 2568 วันสุดท้ายในการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง (ม.46 และข้อ 95) วันที่ 8 ตุลาคม 2568 วันสุดท้ายในการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.30) วันสุดท้ายในการเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ (ม.37, ม.38)
วันที่ 10 ตุลาคม 2568 วันสุดท้ายในการยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ม.49 , ม.51) วันที่ 12 -18 ตุลาคม 2568 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.33) 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง วันที่ 15 ตุลาคม 2568 วันสุดท้ายศาลฎีกาพิจารณาสิทธิสมัคร กรณีผู้อำนวยการการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับสมัคร (ม.49)
วันที่ 18 ตุลาคม 2568 วันสุดท้ายที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งยื่นคำร้องศาลฎีกา กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม (ม.52) วันที่ 19 ตุลาคม 2568 วันที่คาดว่าเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2568 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.33) 7 วันหลังวันเลือกตั้ง
รายงานว่า สำหรับร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่างเพื่อใช้ประกอบการเตรียมการก่อนพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผลใช้บังคับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาเพื่อมีประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายหลังพระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผลใช้บังคับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย อ.ห้วยกระเจา เลาขวัญ บ่อพลอย และหนองปรือ คาดว่าพรรคเพื่อไทย ที่มีนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือหมอหนุ่ย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นแกนนำ กำลังสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมส่งลงสมัครเพื่อชิงเก้าอี้อย่างแน่นอน
นอกจากนี้เชื่อว่า พรรคกล้าธรรม ที่เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย รวมถึงพรรคประชาชน ที่เป็นฝ่ายค้าน คงไม่พลาดที่จะส่งผู้สมัครลงชิงชัยด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันนั้นพรรคภูมิใจไทย คงสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสม สมัครรับเลือกตั้งแทนนายศักดิ์ วิเชียรศิลป์ ซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 4 คงเป็นไปย่างเข้มข้น แต่ต้องรอดูว่าแต่ละพรรคการเมือง จะส่งใครลงรับสมัคร หากเป็นไปตามร่างของคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ 22 - 26 กันยายน 2568 ก็คงจะทราบว่าผู้สมัครในแต่ละพรรคการเมืองมีใครบ้าง