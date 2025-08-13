พท.ส่ง “สง่า พรมเมือง” ประเดิมสมัครวันแรกเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 7 เชียงราย

“สง่า พรมเมือง” จากพรรคเพื่อไทย ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 7 เชียงราย ประเดิมเปิดรับสมัครวันแรก ยังรับสมัครถึงวันที่ 17 ส.ค. ใช้สิทธิ 14 ก.ย.
วันนี้ (13 ส.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยว่า ในการเปิดรับสมัครเลือกตั้ง สส. เชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดให้เปิดรับสมัครในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่า ในวันแรกของการรับสมัคร มีผู้มาสมัครแล้วจำนวน 1 คน คือ นายสง่า พรมเมือง พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 1
ทั้งนึ้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้เตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 10,000 บาท โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
สำหรับการเลือกตั้ง สส.เขต 7 เชียงรายประกอบด้วย อำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลจันจว้าและตำบลจันจว้าใต้) อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ (เฉพาะตำบลครึ่ง ตำบลศรีดอนชัย ตำบลริมโขง ตำบลเวียง ตำบลสถาน และตำบลห้วยซ้อ) และอำเภอเวียงแก่น ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.