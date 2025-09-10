กกต.เคาะ 28 ก.ย.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 หลังเกิดสู้รบชายแดน เผย “พท.” ฟัด “ภท.”

ศรีสะเกษ - กกต.กำหนด 28 ก.ย. เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 พื้นที่อำเภอชายแดนขุนหาญ-ภูสิงห์ หลังเลื่อนเหตุเกิดสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา เผยเป็นการเลือกตั้งกรณีพิเศษ ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกราชอาณาจักร มีผู้สมัครเพียง 2 คนจาก 2 พรรคใหญ่ ค่าย “เพื่อไทย” ฟัดเดือด “ภูมิใจไทย”
วันนี้ (10 ก.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการแถลงประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่างลง หลังจาก นายอมรเทพ สมหมาย อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคประจำตัว โดยเขตเลือกตั้งที่ 5 ครอบคลุมอำเภอขุนหาญ และอำเภอภูสิงห์ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา มีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 236 หน่วย ครอบคลุมทุกตำบลและหมู่บ้าน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 161,388 คน
ที่ผ่านมาการเลือกตั้งซ่อมต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา มีการสู้รบกันระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา และสถานการณ์ยังตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านใน 5 อำเภอตามแนวชายแดนต้องอพยพออกจากพื้นที่ โดยเฉพาะใน 2 อำเภอหลัก คือ ขุนหาญ และภูสิงห์ ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 5 ดังกล่าว กกต.จังหวัดศรีสะเกษจึงมีมติให้กำหนดวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 เป็นวันเลือกตั้งซ่อมในเขต 5 โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เพียง 2 คนจาก 2 พรรคการเมืองใหญ่ ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาวภูริกา สมหมาย พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 นางสาวจินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล พรรคภูมิใจไทย
นายเอกฤกษ์ พร้อมชัยอนันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ทาง กกต.ได้กำหนดให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษ จะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพื่อความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งและรักษาความปลอดภัย โดยตั้งเป้าว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 65%
จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 5 ทั้งอำเภอขุนหาญ และอำเภอภูสิงห์ ออกมาใช้สิทธิกันให้มากที่สุด เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ชาวบ้านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่หน่วยเลือกตั้งประจำหมู่บ้านและตำบล ซึ่ง กกต.ได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกครัวเรือนแล้ว
"สำหรับกระแสร้องเรียนเกี่ยวกับการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครฯ ทั้งสองพรรคการเมือง ขณะนี้อยู่ในกระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการ แต่ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง พร้อมย้ำว่าประชาชนควรออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียงในวันเลือกตั้งใหญ่ที่จะถึงนี้" นายเอกฤกษ์กล่าวในตอนท้าย