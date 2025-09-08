กกต.ถกกำหนดวันเลือกตั้งซ่อม เขต 5 ศรีสะเกษพรุ่งนี้ หลังงดจากเหตุไม่สงบชายแดนเขมร

กกต.เตรียมพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งซ่อม เขต 5 ศรีสะเกษพรุ่งนี้ หลังงดเพราะเหตุความไม่สงบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
วันนี้ ( 8 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรุ่งนี้ สำนักงาน กกต.จะเสนอให้ที่ประชุม กกต.พิจารณากำหนดวันเลือกตั้ง สส.เขต 5 ศรีสะเกษใหม่ หลังจากก่อนหน้านี้ สั่งงดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเลือก สส. ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 ในวันอาทิตย์ ที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง สส.ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้ง 5 โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ขุนหาญ และ อ.ภูสิงห์ มีการอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ไปอยู่ศูนย์อพยพเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งส่งผลกระทบต่อแผนบริหารการเลือกตั้ง จึงควรงดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเลือก สส. ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อำเภอขุนหาญและอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งแทนนายอมรเทพ สมหมาย อดีต สส.พรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิตจากโรคประจำตัว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568