กกต.เคาะ 28 ก.ย.เลือกตั้งซ่อม สส. เขตเลือกตั้งที่ 5 ศรีษะเกษ หลังชายแดนเขมรเข้าสู่ภาวะปกติ

กกต. กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม สส. เขตเลือกตั้งที่ 5 ศรีษะเกษ วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายนนี้ หลังสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เข้าสู่ภาวะปกติ
วันนี้ ( 9 ก.ย.) ที่ประชุม คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ได้มีประกาศงดการออกเสียงลงคะแนน เนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา �
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้รายงานผล�การประเมินสถานการณ์จากการประชุมร่วมกับภาคประชาชนที่เป็นผู้แทนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้พิจารณาจากข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่าสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะบุคคล หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งมีความพร้อม �
รวมถึงฝ่ายความมั่นคงให้การยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันสามารถจัดการเลือกตั้งได้ รวมทั้งเมื่อได้พิจารณาข้อมูลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย - กัมพูชา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือและได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน กกต.จึงประกาศกำหนดวันลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่างใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
สำนักงาน กกต. จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งประกอบด้วย อำเภอขุนหาญและอำเภอภูสิงห์ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น.