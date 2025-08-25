กกต.รอผลประชุม RBC 27 ส.ค.นี้ก่อนพิจารณาเคาะวันเลือกตั้งซ่อมสส.ศรีสะเกษเขต 5 ใหม่

กกต.รอผลประชุม RBC ไทย-กัมพูชา 27 ส.ค.นี้ก่อนพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งซ่อมสส.ศรีสะเกษเขต 5 ใหม่
วันนี้ (25ส.ค.) สำนักงานกกต.แจ้งถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดเลือกตั้งส.ส. ศรีสะเกษเขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่ง ครอบคลุมพื้นที่อำเภอขุนหาญและอำเภอภูสิงห์ ว่า การกำหนด วันเลือกตั้งใหม่ยังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์และความพร้อมในพื้นที่
โดยเมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงาน ความมั่นคง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ณ ศาลากลางจังหวัด ซึ่งที่ประชุม มีความเห็นตรงกันว่า ทุกภาคส่วนพร้อมสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง และพื้นที่เขตเลือกตั้งไม่มีความเสียหาย ประชาชนกลับสู่ภูมิลำเนาตามปกติ ผู้สมัครและพรรคการเมืองสามารถหาเสียงได้ตามปกติ
อย่างไรก็ตาม จังหวัดศรีสะเกษยังไม่สามารถประกาศให้พื้นที่เขตเลือกตั้งพ้นจากการ เป็นเขตประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากภายนอกประเทศได้ เนื่องจากกระบวนการยังอยู่ ในขั้นตอนการฟื้นฟูและเยียวยา แม้สถานการณ์คลี่คลายลงแล้วก็ตาม อีกทั้งแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีถึงจังหวัดสระแก้ว ยังคงมีความอ่อนไหวและสิ่งยั่วยุ จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายเอกฤกษ์ พร้อมชัยอนันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดศรีสะเกษ ประสานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตาม ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา (RBC) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 ส.ค. 68 ณ บริเวณด่านช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผลการประชุมดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบการ รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณากำหนดวันออกเสียงเลือกตั้งใหม่ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ปลอดภัย และสุจริตเที่ยงธรรมต่อไป