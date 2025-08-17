แดงวัดส้ม! ปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 7 เชียงราย มีแค่พท.-ปชน. ลุ้นผล 14 ก.ย.

ปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 7 เชียงราย มีผู้สมัคร 2 คน “เพื่อไทย-ประชาชน” ลุ้นเข้าคูหาเลือกตั้ง 14 ก.ย.
วันนี้ ( 17 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการรับสมัครเลือกตั้ง สส. เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงราย วันสุดท้าย ตลอดทั้งวันไม่มีผู้สมัครจากพรรคใดไปสมัคร สรุปผลการรับสมัคร รวม 5 วันที่ผ่านมา มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 2 คน ดังนี้ หมายเลข 1 นายสง่า พรมเมือง พรรคเพื่อไทย และหมายเลข 2 นายสุทัศน์ ยาละ พรรคประชาชน ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายนนี้
โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย อำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลจันจว้าและตำบลจันจว้าใต้) อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ (เฉพาะตำบลครึ่ง ตำบลศรีดอนชัย �ตำบลริมโขง ตำบลเวียง ตำบลสถาน และตำบลห้วยซ้อ) และอำเภอเวียงแก่น
