พรรคส้มส่ง "แม้ว สุทัศน์" เจ้าของร้านคราฟต์เบียร์และโรงแรม ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมเชียงรายพรุ่งนี้

พรรคประชาชนเคาะส่ง “แม้ว สุทัศน์ ยาละ” ลงเลือกตั้งซ่อมเชียงรายหลัง “พิเชษฐ์” ถูกฟัน พร้อมยื่นใบสมัครพรุ่งนี้ ประวัติเป็นเจ้าของร้านคราฟต์เบียร์และโรงแรม
วันที่ (15 สิงหาคม 2568) พรรคประชาชนประกาศส่ง “แม้ว สุทัศน์ ยาละ” เป็นผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ในการเลือกตั้งซ่อมเขต 7 จังหวัดเชียงราย
โดยในวันรุ่งขึ้น(เสาร์ 16 สิงหาคม 2568) เวลา 09.00 น. นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน จะนำนายสุทัศน์ไปสมัครรับเลือกตั้ง ที่ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
—-
ประวัตินายสุทัศน์ ยาละ
การศึกษา
-2563 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-2568 (อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ)ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การทำงาน
-ผู้ประกอบการร้านคราฟต์เบียร์ ร้านเหนือสุด แทปรูม จังหวัดเชียงราย
-เจ้าของกิจการโรงแรมเดซี่ จังหวัดเชียงราย
การทำงานการเมือง
-2568 คณะกรรมการภาคประชาชน สำนักงานอัยการจังหวัดเทิง จังหวัดเชียงราย
-2567 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตารวจภูธร อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
-2567 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศ
สภาผู้แทนราษฎร
-2564-2567 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหล่ายงาว จังหวัดเชียงราย