กกต.เคาะวันเลือกตั้งซ่อม สส.เชียงราย 14 ก.ย.รับสมัคร 13-17 ส.ค.

กกต.มีมติ กำหนด 14 ก.ย. หย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อมเขต 7 เชียงราย แทน "พิเชษฐ์" รับสมัคร 13-17 ส.ค.นี้ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
วันนี้ (8 ส.ค.68) สำนักงาน กกต. แจ้งตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2568 หลังจากนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหเพ้นจากตำแหน่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. เป็นวันเลือกตั้ง และรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย
ทุ้งนี้ เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย อำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลจันจว้าและตำบลจันจว้าไต้) อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ (เฉพาะตำบลครึ่ง ตำบลศรีดอนชัย ตำบลริมโขง ตำบลาบลเวียง ตำบลสถาน และตำบลห้วยซ้อ) และอำเภอเวียงแก่น