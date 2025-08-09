ส่องเลือกตั้งซ่อมเชียงรายแทน ‘พิเชษฐ์’ บ้านใหญ่แม่จันจ่อหนุนอดีต สจ.รอสวมเสื้อเพื่อไทยลงสนาม

เชียงราย - โหมโรงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7 เชียงราย หลัง “พิเชษฐ์”ถูกตัดสิทธิ 10 ปี-นักการเมืองหน้าเก่าหลุดขอบสนามแทบเกลี้ยง เหลือแต่หน้าใหม่..สะพัด “บ้านใหญ่แม่จัน”อุ้มอดีต สจ.เชียงของ ลงเพื่อไทย-ค่ายสีส้ม เฟ้นตัวรอง ปธ.สภา อบจ.ชิงกับคนเก่าก้าวไกล ส่วนผู้สมัครเสื้อน้ำเงินจ่อซบ “ลุงป้อม-พปชร.”
หลังนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ถูกศาลพิพากษาเพิกถอนสถานะการเป็น ส.ส.และเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเป็นเวลานาน 10 ปีนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มอบหมายให้ กกต.ประจำ จ.เชียงราย ดำเนินการจัดการเลือกตั้งโดยกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 13-17 ส.ค.นี้ และจัดการเลือกตั้งในวันที่ 14 ก.ย.2568 ที่จะถึงนี้
การเลือกตั้งปี 66 เขต 7 จ.เชียงราย ประกอบด้วย อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง อ.เวียงแก่น อ.เชียงของ (ยกเว้น ต.บุญเรือง) และ ต.จันจว้า และ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นายพิเชษฐ์ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยและได้คะแนนนำเป็นอันดับ 1 จำนวน 31,588 คะแนน รองลงมาคือนายประหยัด เสียงดัง จากพรรคประชาชน (เดิมพรรคก้าวไกล) จำนวน 25,889, น.ส.มิรันตี บุญแก้ว จากพรรคภูมิใจไทย 18,153 คะแนน ฯลฯ
สำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้มีกระแสว่าผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทยแทนนายพิเชษฐ์คือนายวราวุฒิ ไชยวงค์ หรือ สจ.ต้น อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย เขต อ.เชียงของ ลูกหม้อเก่าของพรรคเพื่อไทยซึ่งมีข่าวว่าบ้านใหญ่แม่จันให้การสนับสนุนด้วยแต่ต้องรอมติพรรคก่อน
ส่วนคู่แข่งเก่าคือพรรคประชาชนคาดว่าจะส่งนายประหยัดลงแก้มือเพราะมีบทบาทในงานมวลชนและงานของพรรคมาตั้งแต่ยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ กระนั้นมีกระแสว่าพรรคอาจส่งนายวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา หรือ สจ.เอ ปัจจุบันเป็นรองประธานสภา อบจ.เชียงราย และ สจ. เขต 1 อ.เชียงของ ลงสมัครแทนได้เช่นกันโดยมีข่าวลือว่าคนในพรรคกำลังถกเถียงกันในเรืองนี้อย่างหนักเพราะถือว่านายประหยัดอยู่คู่กับพรรคมาตลอด
อีกหนึ่งผู้สมัครที่ค่อนข้างเป็นไปได้มากอีกราย คือ น.ส.มิรันตี ซึ่งได้ย้ายขั้วไปซบพรรคพลังประชารัฐแล้วและได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวขณะไปพบ พล.อ.ประวิตร วงค์สุวรรณ หัวหน้าพรรคและเจ้าตัวก็ได้ประกาศจะลงสมัครรับเลือกตั้งต่อหน้าลุงป้อมอีกด้วย ขณะที่คนอื่นๆ จะได้ความชัดเจนในวันสมัครรับเลือกตั้งวันที่ 13-17 ส.ค.นี้
อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น เพราะเขตเลือกตั้งนี้อดีต ส.ส.ที่เคยมีชื่อล้วนหลุดขอบสนามไปแล้ว เหลือหน้าใหม่ทางการเมือง-ผู้ที่เคยสอบตก ซึ่งต่างมีชื่อชั้นในระดับเดียวกันลงแข่งขันกัน.