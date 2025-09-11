กกต.ไม่หนักใจพร้อมจัดเลือกตั้งซ่อม 3 จว. หวั่นใช้สิทธิ์น้อยเหตุสภาถูกทำให้อายุสั้นลง

"เลขาฯกกต." ไม่หนักใจ พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อม 3 จังหวัด แต่หวั่น คนออกมาใช้สิทธิ์น้อย เหตุสภาถูกทำให้อายุสั้นลง
วันนี้(11ก.ย.)นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งซ่อม จังหวัดเชียงราย จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดกาญจนบุรี ว่า ขณะนี้จะมีการจัดเลือกตั้งซ่อมอยู่ 3 จังหวัด ซึ่งในวันที่ 14 ก.ย. นี้จะเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดเชียงราย โดยตนจะลงพื้นที่ไปร่วมสังเกตการณ์หลังจากนี้ ซึ่งตอนนี้สถานการณ์เรียบร้อยดีการหาเสียงและสภาพอากาศไม่มีอะไรหนักใจ น้ำไม่ได้ท่วม
ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษนั้นจะมีการเลือกตั้งซ่อมในวันที่ 28 ก.ย. แม้จะเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนแต่จังหวัดศรีสะเกษก็ไม่ใช่พื้นที่ปะทะ เพียงแค่ขณะนั้นปืนใหญ่ยิงเข้ามาได้ ตอนนี้ประชาชนกลับเข้าบ้านเรือนทุกครอบครัวแล้ว ส่วนความพร้อมของประชาชนและเจ้าหน้านั้น เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องความมั่นคงได้ให้ความมั่นใจ ว่าสามารถเลือกตั้งได้ จึงได้ประกาศวันเลือกตั้งเพียงแต่กังวลอยู่ ว่าหากความรู้สึกของคนไม่ว่าจะที่จังหวัดเชียงราย ศรีสะเกษ หรือกาญจนบุรี หากอายุสภานั้นสั้นคนจะไปใช้สิทธิ์มากเท่าที่เราตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งจะต้องใช้ความพยายามขอให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สำหรับในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น กกต. ได้มีหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเป็นพระราชกฤษฎีกาไปแล้ว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์จะน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ความจริงอายุสภานั้นยาวแต่ถูกทำให้สั้นลง ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พรรคการเมือง จะรณรงค์ให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งได้มากแค่ไหน อย่างที่บอกว่าอยู่ไปก็น่าจะไม่ถึงหนึ่งปี แต่อย่างไรเราก็ต้องจัดเลือกตั้งเพราะเรายึดอายุสภาเป็นหลักคือให้ครบสี่ปี