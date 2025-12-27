คึกคักสมัครสส.กทม.วันแรก ภท.มาพรรคแรก พท.-พลวัต-ไทยก้าวใหม่-กธ.ตามมา กองเชียร์ให้กำลังใจแน่น

บรรยากาศคึกคักสมัครสส.เขตกทม.วันแรก ’ภท.‘มาถึงพรรคแรก ตามด้วย‘พท.’-‘พลวัต‘-ไทยก้าวใหม่’-’กล้าธรรม‘ ผู้สมัคร ตบเท้าตรวจเอกสาร กองเชียร์แห่ให้กำลังใจพรึบ เต็มอัฒจันทร์สนามกีฬาไทย - ญี่ปุ่นดินแดง
วันนี้ (27ธ.ค.2568) เวลา 06.00 น.ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย-ญี่ปุ่น)มีการรับสมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1-33 กรุงเทพฯบรรยากาศบริเวณด้านหน้าอาคารบรรดากองเชียร์ของผู้สมัครแต่ละพรรคแห่ถือป้าย ตะโกนเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างคึกคัก
โดยเวลา 06.27 น.พรรคภูมิใจไทย นำโดยนางศุภมาศ อิสระภักดี รมต.ประจำสำนักนายกฯ หัวหน้าทีม กทม.และนายเอกนัฏ พร้อมพันธ์ หัวหน้าทีมผู้สมัครกทม.ได้นำผู้สมัคร สส.กทม. ขึ้นรถบัสมาถึงบริเวณหน้าประตู 2 เพื่อ เตรียมเข้าไปรับสมัคร
ต่อมาเวลา 06.32 น.พรรคพลวัต นำโดย นายกัณวีร์ สืบแสง หัวหน้าพรรค นำผู้สมัครกทม.ขึ้นรถแห่ขยายเสียงเปิดเพลงประจำพรรคลั่นปลุกสนุกสนาน
เวลา 06.36 น.พรรคเพื่อไทยเดินทางมาด้วยรถบัส นำโดยศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกฯ นายชูศักดิ์ ศิรินิล โดยมีประชาชนยืนถือป้ายต้อนรับคึกคัก
เวลา 06.52 น.พรรคไทยก้าวใหม่ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาพรรค และน.ส.จิตภัสร์ ตั้น หัวหน้าทีมเสมอภาคและความมั่นคงของมนุษย์ นำทีมผู้สมัครสส.เดินทางด้วยรถบัสมาถึงยังบริเวณหน้าอาคารฯ เพื่อรอรับสมัคร
เวลา07.05น. พรรคกล้าธรรม นำโดยนายอนุดิษฐ์นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรค นำทีมผู้สมัครสส. ขึ้นรถบรรทุกแห่มาร่วมสมัคร
ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร กกต.กทม.ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในพื้นที่กทม. ซึ่งมีทั้งหมด 33 เขต โดยในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ถือเป็นวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครและจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งการรับสมัครจะเริ่มต้นในเวลา 8.30-16.30 น.
โดยบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้ามืดบรรดาผู้สมัครเดินทางมารอโดยมีแกนนำพรรค ผู้สนับสนุนมากันให้กำลังใจ
ซึ่งสถานที่รับสมัครเจ้าหน้าที่ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ด้านนอกเป็นพื้นที่ทำงานของสื่อมวลชน และพื้นที่ด้านในอาคารเป็นพื้นที่สำหรับการรับสมัคร โดยเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ผู้สมัคร และผู้ติดตาม1คนเข้าไปในพื้นที่รับสมัครเท่านั้น และได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัคร และเงินสดค่าสมัครจำนวน 10,000 บาท ให้พร้อมก่อนเข้าสถานที่รับสมัคร และดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน ส่วนหัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรค แกนนำพรรค รวมถึงบรรดากองเชียร์ ได้มีการจัดพื้นที่อัฒจรรย์ด้านบนไว้รองรับซึ่งก็ได้มีการส่งเสียงเชียร์ผู้สมัครที่รับผิดชอบเป็นระยะ
ขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนนำโดยนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการไอลอว์ ก็ได้มาร่วมรณรงค์ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติด้วย