กกต.บุรีรัมย์ติวเข้ม ผอ.ประจำเขตรับมือเลือกตั้ง ส.ส. ยันสู้รบชายแดนเดือดอพยพ 4 อำเภอ ไม่กระทบเลือกตั้ง

บุรีรัมย์ - กกต.บุรีรัมย์ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.และคณะกรรมการการประจำเขตเลือกตั้ง ทั้ง 10 เขต ให้รู้หน้าที่และแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้ง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ยืนยันสถานการณ์สู้รบแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีการอพยพ 4 อำเภอ ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.
วันนี้ (26 ธ.ค.68) นายเกรียงศักดิ์ สมจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ทั้ง 10 เขตในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 40 คน อนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง เขตละ 12 คน และเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำเขตเลือกตั้ง เขตละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน เข้าร่วม
ทั้งนี้เพื่อให้ทราบหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง เรียบร้อย ทันตามกำหนด ซึ่งจะมีการรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 27-31 ธ.ค.68 และจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ.68
โดยได้มีการชี้แจงเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความเป็นธรรมมากที่สุด
นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผอ.สนง.กกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า บุรีรัมย์เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีสถานการณ์สู้รบกัน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชน ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อ.บ้านกรวด อ.ละหานทราย อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.ประโคนชัย บางส่วน ซึ่งทาง กกต.ได้ประสานหน่วยงานความมั่นคง เพื่อทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่เป็นระยะ แต่โดยรวมไม่น่าจะส่งผลกระทบ เพราะในช่วงแรกในการเตรียมการรับสมัคร ได้มีการจัดพื้นที่รับสมัครไว้จุดเดียว คือที่ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ห่างจากจุดปะทะ ส่วนเรื่องของศูนย์ประสานงาน กกต.ใสแต่ละเขตเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ กกต.แต่ละเขต ก็จะได้ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ของแต่ละเขต โดยได้กำหนดใช้สถานที่ราชการเป็นหลัก ซึ่งมีความปลอดภัย คาดว่าสามารถดำเนินการได้ตามปกติ