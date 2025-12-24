กกต.กทม.ติวเข้มเจ้าหน้าที่จัดเลือกตั้งพ่วงประชามติ

กกต.กรุงเทพมหานคร ติวเข้ม กกต.ประจำเขต-ผอ.กกต.เขตเลือกตั้ง ให้การจัดการเลือกตั้งและประชามติ เป็นไปแนวทางเดียวกันและเรียบร้อย
วันนี้ (24 ธ.ค.) สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ ที่กำหนดเป็นวันเดียวกัน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนวยาจหน้าที่ และการบริหารจัดการการเลือกตั้งของ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 33 เขต ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขั้นตอนการรับสมัคร สส.แบบแบ่งเขต เพื่อส่งเสริมสร้างเสริมความรู้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตของกรุงเทพฯเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
ด้าน น.ส.พัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้ตรวจการเขตตรวจการที่ 1 กล่าวว่าครั้งนี้เป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ เพราะมีการเลือกตั้ง สส.และพ่วงประชามติ ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้คือการทำให้ประชาธิปไตยได้กลับคืนให้แก่ประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ในนามสำนักงาน กกต.ขอขอบคุณทุกคน ที่จะทำให้ทั้ง 33 เขต ในการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย สำหรับกระบวนการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ อาจจะยุ่งยากซับซ้อน แต่ในฐานะค่าของแผ่นดินที่ทุกคนได้อาสาเข้ามาเพื่อที่จะทำให้คำว่าประชาธิปไตยได้เบ่งบานที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครคงจะไม่เหนือบ่ากว่าแรงที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะให้ทุกคนเป็นเสาหลักในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม และตรวจสอบได้ ไม่เฉพาะการจัดการเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อยังมี สส.แบบแบ่งเขตและประชามติ ซึ่งในหลายเขตอาจจะคิดว่ากระบวนการที่ซับซ้อนนั้นจะทำให้การดำเนินการยุ่งยาก หรืออาจติดขัด ขออย่าได้กังวลเพราะสำนักงาน กกต.จะคอยอยู่เคียงข้าง สนับสนุน หนุนนำที่จะทำให้กระบวนการดำเนินไปอย่างเรียบร้อยที่สุด ทั้งนี้ สื่อมวลชนหลายแขนงมุ่งเป้าจับตามองมาที่ กทม.ซึ่งการเลือกตั้งของ กทม.ที่จะเกิดขึ้นต่อไปหรือหลายครั้งที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่ดำเนินการอย่างมืออาชีพและครั้งนี้ก็คงจะผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการเสริมความรู้ ซึ่งทุกคนมีความรู้และประสบการณ์อยู่แล้ว แต่สำนักงาน กกต.ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมหนุนในบางข้อระเบียบที่เปลี่ยนไป หรือความรู้ใหม่ๆ ซึ่งทุกคนคือความหวังที่จะเปิดหน้าประวัติศาสตร์ครั้งแรกของเมืองไทยไปด้วยกัน