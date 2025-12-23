อัยการบรรยายเทคนิคการดำเนินคดีไซเบอร์ให้ทนายความรู้เท่าทันอาชญากร

สภาทนายความ เชิญอัยการ บรรยายสัมมนา “เทคนิคการดำเนินคดีการเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” นายกสภาทนายย้ำ นักกฎหมายเรียนรู้เทคโนโลยีเท่าทันอาชญากร
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ที่สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บางเขน ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนาในหัวข้อ “เทคนิคการดำเนินคดีการเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” ให้กับทนายความและนักกฎหมายทั่วประเทศที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม
โดยมี นายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านคดีการเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มาเป็นวิทยากร ซึ่งตลอดการบรรยายตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
วิทยากรได้แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วนสำคัญ คือ
1. สภาพปัญหาของคดีการเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดภายในประเทศ และในต่างประเทศ
2. การบังคับใช้กฎหมาย ข้อจำกัดทางกฎหมาย และคำพิพากษาฎีกาใหม่ที่จำเป็นต้องทราบ และ
3. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับคดีการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล
สำหรับการอบรมสัมมนาครั้งนี้ เป็นโครงการส่งเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพทนายความ ให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เพิ่มขึ้น โดยจะคัดสรรวิทยากรคนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียง และความเชี่ยวชาญมาบรรยาย เสวนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ให้กับทนายความทั่วประเทศที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม ซึ่งการจัดอบรมนั้น จะจัดให้มีขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ที่สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มี ดร.พีรภัทร ฝอยทอง อุปนายกฝ่ายวิชาการ และโฆษกสภาทนายความ เป็นผู้รับผิดชอบ
ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่โครงการส่งเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพทนายความ โดยเฉพาะการสัมมนาในหัวข้อ “เทคนิคการดำเนินคดีการเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก มีทนายความและนักกฎหมายรุ่นต่างๆ ให้ความสนใจสมัครเข้ามาอย่างล้นหลาม